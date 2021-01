Kapsels met pony’s zijn dé haartrend voor 2021. Het goede nieuws is dat er voor iedereen een geschikte pony is. Als je maar het juiste model kiest. Natuurlijk is het geen goed tijdstip om over nieuwe haarstijlen te beginnen. En toch doen we het. Want we moeten toch iets hebben om naar uit te kijken! En anders grijp je zelf naar de schaar. In dat geval is een lange gordijntjespony het meest veilig. Je kapper kan die straks gemakkelijk bijwerken.

Maar laten we even kijken we welke pony het beste bij welke gezichtsvorm staat. Hier zijn een aantal vuistregel (onthoud: regel is géén wet!):

Heb je een rond of vol gezicht, ga dan voor een zijwaartse ponylok.

Heb je een vrij hoekig gezicht, ga dan voor een gelaagde en onregelmatige pony.

Heb je een hartvormig gezicht, dan kun je elk type pony hebben.

Heb je krullen, slag of steil haar? De textuur van je haar is niet van belang! Pony’s doen het altijd goed!

Andere vuistregels:

Wil je het accent op je ogen leggen, ga dan voor een pony net boven je wenkbrauwen.

Heb je een breed of vol gezicht, ga dan voor een gordijntjespony.

Voor een supertrendy look, ga je voor baby bangs. Een micropony staat iedereen goed omdat zo’n pony gewoon superhip is.

De haartrends voor 2021 laten een paar opvallende stylingstips zien als het op de pony aankomt:

Combineer een pony met een sjaaltje of haarband à la Dior.

Experimenteer met een wet look pony à la Versace!

Bottom line: experimenteer, heb lef. Het leven is al serieus genoeg.

TRENDYSTYLE