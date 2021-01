Bakken. Chocoladetaart met noten en rozijnen

Spontaan zin om een taart te maken? Deze rustieke, maar overheerlijke chocoladetaart maak je in minder dan een half uur. De meeste ingrediënten heb je vast al in huis. Het enige ingrediënt dat waarschijnlijk ontbreekt, is cranberry’s, maar in plaats van 100 gram rozijnen en 50 gram cranberry’s kun je natuurlijk 150 gram rozijnen gebruiken.

Ingrediënten

4 eieren

150 gram suiker

150 gram bloem

1 zakje

50 gram cacaopoeder

50 gram boter

100 gram rozijnen

50 gram cranberry’s

6 walnoten

abrikozenjam

rum

poedersuiker

eventueel: bosvruchten voor de garnering

Benodigdheden

taartvorm met een diameter van 24 centimeter

Bereiding

Week de rozijnen en cranberries in water. Kraak de noten en hak ze in kleine stukjes. Breek de eieren in een kom, voeg de suiker toe en mix de ingrediënten met een handmixer tot een luchtige massa. Schep dan beetje bij beetje de bloem en gist erdoor. Doe dat voorzichtig en maak met een spatel bewegingen van onderen naar boven (dus niet even doorroeren). Voeg de cacaopoeder op dezelfde manier toe. Smelt de boter en schep deze door het beslag. Doe de rozijnen, cranberry’s en stukjes walnoot erbij en schep alles nogmaals goed door elkaar. Breng het beslag over naar de taartvorm en bak de taart in een voorverwarmde oven op 180 graden in circa 30 minuten gaar.

Laat de taart afkoelen en snijd ‘m overdwars doormidden. Verwarm de abrikozenjam, vermeng de jam met de rum en bedek er de onderste taartlaag mee. Doe de top er weer op en zeef er poedersuiker over. Garneer verder naar eigen smaak en wens.

TRENDYSTYLE