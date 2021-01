Kapseltrends 2021. Seventies hair looks voor lang haar

Jarenlang domineerde het halflange kapsel de haartrends. Bob kapsels, lob kapsels. Als je maar even trendy wilde zijn, zette je de schaar in je lange manen. Influencers zitten nog steeds erg vastgeroest in dit idee. Maar daar gaat verandering in komen. Lang haar – maar dan ook écht lang haar – is een geliefde kapseltrend voor lente zomer 2021.

Deze XL-haartrend (lees: superlang haar) gaat hand in hand met de Sixties en Seventies invloeden die we het komende seizoen (opnieuw) in de mode gaan zien. Een schitterend voorbeeld hiervan is de modecollectie van Saint Laurent voor lente zomer 2021, ontworpen door Anthony Vaccarello die deze invloeden op een waanzinnig geraffineerde manier in zijn collectie heeft weten te verwerken.

Deze invloeden komen ook in de hair looks naar voren. Meerdere modellen die in de spectaculaire modeshow voor lente zomer 2021 meeliepen, hadden ultra lang haar (mede dankzij hair extensions) met een gewild slordige middenscheiding en wavy lokken. Deze nonchalante hair look is trendy en ook vrij gemakkelijk zelf thuis na te doen.

Enige vereiste? Lang haar! En hier komen de trieste omstandigheden van het moment ons tegemoet. Dit is hét moment om je haar lang te laten groeien. Inspiratie nodig? Geen probleem! Bekijk de kapselfoto’s van Saint Laurent voor lente zomer 2021 maar eens.

TRENDYSTYLE