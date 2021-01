De nagellak trends voor lente zomer 2021? Laten we daar nu eens géén eenduidig antwoord op kunnen geven. Het is dit keer namelijk niet enkel een kwestie van pastels, van felle kleuren, of van zwart in plaats van wit. Het komende seizoen draait het niet zozeer om de kleuren maar eerder om de combinaties die je met je modeaccessoires en je outfit legt.

Wacht eens even? Is dat niet héél (heul) ouderwets? Stemde oma toentertijd ook niet haar nagellak op haar tas en schoenen af? Yep! Zo was het maar net! Die modetrend van weleer is terug. En dat is eigenlijk niet verwonderlijk want steeds vaker zien we klassiekers en ‘bon ton’ maniertjes terugkomen in het modebeeld.

Bekijk de modefoto’s van de catwalk van Fendi voor lente zomer 2021 maar eens. Een tas met een geel detail en gele schoenen worden gecombineerd met gele nagellak. Bij een helrood pareltasje zien we helrood gelakte nagels. Een wit tasje gaat gepaard met een snoeproze lakje. En bij een zwartkanten tasje zien we zwart gelakte nagels. Ho, stop… dat zou oma toch echt niet hebben gedurfd! Zwarte nagellak ging haar vast te ver.

In zoverre zijn de nagellaktrends en de combinaties die we in lente zomer 2021 gaan leggen dus echt niet ‘ouderwets’ of passé. Waar het om gaat, is dat je boeiende combinaties legt. Bij Fendi lagen de nagellak kleuren steeds in lijn met de kleur van de tassen en outfit. Fris lichtblauw bij een witte tas, zwarte nagellak bij een witte tas en een zwarte creatie.

Een ander opvallend detail zijn de ragfijne handschoentjes. Ook die heeft Fendi van oma ‘gestolen’. Ik zie mijn grootmoeder nog voor me zoals ze met haar dunne, lichte handschoenen naar de kerk ging; haar handen omvatten het korte hengel van haar elegante handtas stevig. Ze was dan elegant, met haar viel niet te spotten. Het is de vraag of zomerhandschoentjes een modetrend voor zomer 2021 zal worden, ook al heeft Fendi ook aan dit detail een moderne twist weten te geven.

