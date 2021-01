Streetstyle mode 2021. Lockdown dipje? Tut je op!

Lockdown dipje? Er is maar één remedie: reageren! Dat is tenminste mijn ervaring. Zodra de verveling of wanhoop toeslaat en je tegen de muren van je huis lijkt op te vliegen, is het tijd om in actie te komen. Neem een warme douche, was je haar met een geurige shampoo, föhn het, maak je op én kleed je met zorg, het liefst – als challenge – volgens de allernieuwste modetrends voor 2021. Je zult zien dat je je stukken beter voelt.

Althans… bij mij werkt het. Vanmorgen had ik zo’n uitzichtloos momentje. De regen roffelde bij het wakker worden tegen de ramen en ik vroeg me serieus af waarom ik eigenlijk op zou staan. Na enige, treurige overdenkingen vol zelfmedelijden, kreeg mijn positieve ik uiteindelijk de overhand. Ik zou me vandaag eens lekker gaan optutten! In plaats van in bed te blijven, zou ik die tijd besteden aan make-up, haarstylen en het bij elkaar halen van een up-to-date mode outfit volgens de allernieuwste modetrends voor 2021.

En dus waste ik mijn haar en haalde ik de krultang (in geen jaren gebruikt) tevoorschijn om moderne waves te maken zoals dat volgens de haartrends voor 2021 betaamt. Daarbij deed ik mijn uiterste best om mijn Corona-uitgroei te negeren, wat wonder boven wonder aardig lukte, want mijn baretje, bedacht ik, zou wonderen doen! Overigens ben ik nog steeds blij dat ik de laatste keer bij de kapper enkel wat babylights heb laten zetten zodat mijn uitgroei tijdens deze Lockdown 2.0 niet zo heftig is als tijdens Lockdown 1.0.

Terwijl ik aan het krullen was, schoot mij een artikel over lange, knitwear jurken voor 2021 te binnen. Wacht eens even, ik moest ergens in de kast nog zo’n jurk hebben hangen! In een feloranje kleur. Een vrolijke noot voor een koude, regenachtige dag. Na enig zoeken vond ik het bewuste exemplaar. Toen was het een gelopen wedstrijd. Ik haalde er mijn lange, klassieke jas (een laatste pareltje uit de uitverkoop) bij en hees mezelf in mijn over knee boots van vorig seizoen. Een gelukkig aankoop (vind ik zelf). Dit soort laarzen zijn niet alleen nog steeds een trend maar ze zijn ook nog eens rainproof!

Het bewuste baretje vond ik al snel. De streetstyle trends voor 2021 mogen dan eerder overhellen naar stoere beanies (van die grof gebreide wollen mutsen die tegenwoordig iedereen draagt), maar ik ben bijzonder aan dit baretje gehecht. Ik kocht het ooit in het bekende warenhuis 101 in Tokyo, en ook al is het al 10 jaar oud, ik draag het nog steeds met plezier.

Eenmaal opgetut en wel scoorde ik Manlief voor een snelle streetstyle foto. Woow! Dat voelde goed. Een beetje modaniteit geeft de burger in deze avondkloktijden moed!

