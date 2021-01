Modetrends 2021. Lange tricot en jersey jurken

De modetrends van de afgelopen seizoenen stonden geheel en al in het teken van ‘oversize’. Wijde broeken, wijde blazers, wijde jassen. De oversize trend zet door. Ook de mode voor 2021 is comfortabel, soepel en losjes. Je voelt het niet zitten! Dat is precies wat we nodig hebben in ons huidige leventje met al zijn beperkingen. Wie heeft er zin in kleding die aanvoelt als een keurslijf?

Toch gaan we hier en daar wat strakkere lijntjes zien. ‘Figure hugging‘, zoals dat heet. Dat geldt in het bijzonder voor de lange tricot jurken voor winter 2020 2021 en de jersey jurken voor voorjaar zomer 2021. Gelukkig rekken deze materialen lekker mee!

Heb jij er zin in? Gelijk heb je! Vooral jurken die naar beneden toe uitklokken laten zich gemakkelijk dragen. Haal er een paar hoge laarzen bij en je bent super up-to-date. Het fijne van deze jurken is dat ze niet al te ‘boxy’ zijn. Met andere woorden: heerlijk vrouwelijk maar niet al te verhullend.

Opvallend is dat ‘strak’ in 2021 gepaard gaat met ‘lang’. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Misschien kun jij er iets mee.

