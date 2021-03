Kapseltrends 2021. Kort plukjeskapsel

Eén van de grootste haartrends voor lente zomer 2021 is de terugkeer van lang haar, maar we blijven ook zeker halflange en korte kapsels zien. Als we de catwalks voor het komende seizoen bekijken, zou je kunnen zeggen dat de haarlengtes eindelijk weer eens in balans zijn.

Jarenlang heeft het halflange kapsel de overhand gehad (het was en is nog steeds de favoriet van VIPs en celebs), maar voor 2021 zijn alle haarlengtes goed vertegenwoordigd, zelfs korte kapsels die in de modewereld toch nog vaak het ondergeschoven kindje zijn.

Ook op de catwalk van Valentino voor herfst winter 2021 2022 (één van de weinige modeshows die live werd uitgezonden en niet, zoals de andere shows van de Milan Fashion Week van tevoren werd opgenomen) zagen we kapsels met zo ongeveer alle haarlengtes voorbijkomen. Op deze pagina zie je een pittig kort kapsel dat volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2021 2022 is geknipt.

Voor dit korte kapsel is de nodige lef vereist. Het kapsel is sterk gelaagd geknipt. Meer nog dan laagjes zijn het plukjes. Een opvallend detail is het ondeugende kruintje dat hoog opspringt omdat het haar bovenop zo kort is dat het eigenwijs omhoog blijft staan. Voeg aan dit alles een korte, rafelige pony toe en je hebt een supertrendy kapsel in jaren ’80/’90 stijl met een eigentijdse twist. Maar let op: niet iedereen zal dit korte kapsel begrijpen. Je moet er sterk voor in je schoenen staan!

TRENDYSTYLE