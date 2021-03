Vind die jij frisse overhemdblouses met blauwwitte strepen die vorig jaar zomer in het modebeeld opdoken, ook zo supercool? Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 gaan we ze ook dit seizoen dragen. Sterker nog, we doen er nog een schepje bovenop.

Een van de trendsetters op het gebied van het streepoverhemd voor dames is Etro. Op de catwalk voor lente zomer 2021 presenteerde het Italiaanse modehuis opnieuw oversize streepoverhemden, ditmaal over bikini’s geknoopt, of geshowd met korte truitjes waarbij de buik onbedekt bleef. Niet duidelijk was of de overhemden met lange mouwen daadwerkelijk zò kort waren dat ze buik en rug deels bloot lieten of dat de overhemden onder de crop truitjes kundig geknoopt waren.

Streepblouses zagen we ook bij Chloé, ditmaal netjes dichtgeknoopt en versierd met opvallende borduursels (zie de coverfoto).

Ook de witte blouse blijft in zwang. Bij Fendi was het een keurig tante-Tillie-bloesje met tuttig kraagje. Dior daarentegen showde lange, spierwitte overhemdblouses, tunieken bijna, die met een dubbele riem worden gedragen.

Andere modetrends voor lente zomer 2021 op het gebied van de blouses zijn: overhemdjurken met – net zoals de streepblouses – een masculiene twist en stoere ruitenblouses/jacks, een trend die we afgelopen winter al zagen.

TRENDYSTYLE