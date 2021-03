Oké, shoppers en tassen in maxi formaat zijn een huge tassentrend voor lente zomer 2021 maar daartegenover staan twee andere trends: 1. minibags én 2. grote steekzakken en opgestikte zakken. Laten we bij het begin beginnen.

Al sinds een paar jaar is de minibag een hot trend. Het begon allemaal met het microscopische tasje van Jacquemus dat je in je handpalm kon sluiten. Het tasje werd een instant culthit en al snel volgden vele andere modehuizen met soortgelijke creaties.

Inmiddels hebben we van alles gezien. Microtasjes als ketting om je nek, om je pols, aan je laarzen, aan je riem (iets wat opeens bijna banaal is) en als extra tasjes aan je tas.

Minibags zijn ook volgens de allernieuwste tassentrends lente zomer 2021 enorm hip en trendy, maar is nog een manier om hands free door het leven te gaan: kledingstukken met volumineuze steekzakken en opgestikte zakken! Kenzo werkte dit concept in extremis uit en kwam met een heel nieuw ontwerp (zie de foto hieronder).

Natuurlijk is ook dit niet nieuw (niets is nieuw in de mode). Deze trend ligt in de lijn van de utilitarian modetrend die alweer een paar seizoenen in zwang is (lees: cargobroeken en workwear gilets met grote zakken net zoals die van de timmerman). Maar grappig is deze modetrend wel. En handig ook!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE