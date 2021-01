Opmerkelijk genoeg is in deze pandemische tijden de vraag naar cosmetische ingrepen groter dan ooit. Dit zijn 5 populaire cosmetische ingrepen voor 2021.

Ondanks de pandemie is er meer vraag (dan ooit) naar cosmetische ingrepen. Op het eerste gezicht lijkt dit tegenstrijdig. Waar dienen die beauty ingrepen toe als je je huis niet uitkomt? Toch laat deze beauty trend voor 2021 zich heel gemakkelijk verklaren.

Allereerst, en dat zul je zelf ook gemerkt hebben, zitten we steeds vaker voor een camera, of het nu om selfie, een Zoom-meeting, een Zoom-borrel of een verjaarsdagvideo voor je opa of oma gaat. We worden dus steeds vaker met ons uiterlijk geconfronteerd. Bovendien hebben we – nu reistijd en sociale uitjes wegvallen – alle tijd om ons eens goed te focussen op onszelf en onze schoonheidsfoutjes. Last but not least, biedt het mondkapje, als je dan toch naar buiten gaat, een perfecte oplossing om ongezien van cosmetische ingrepen te genezen. Het is dan ooit verwonderlijk dat er wereldwijd (met name in Amerika, Zuid-Korea maar ook in landen als Italië) steeds vaker een beroep wordt gedaan op de cosmetische artsen.

Een andere trend op dit gebied is dat de ingrepen steeds minder invasief zijn. Dit komt door de steeds geavanceerdere technieken. Ook is ‘de consument’ ondertussen heel wat wijzer geworden. De trend voor 2021 is dan ook om zoveel mogelijk bij jezelf te blijven, om de karakteristieken van je gezicht te respecteren, en om met zo min mogelijk te volstaan (een trend die we al jarenlang in de make-up zien). De meest populaire ingrepen voor 2021 zijn dan ook naar verwachting vooral de minder ingrijpende cosmetische correcties.

Beauty trends 2021. 5x Populaire cosmetische correcties voor 2021

1. Natuurlijke fillers voor mond en lippen. Rimpels en rokerslijntjes wegwerken is populair maar vaak ook gaat het om het corrigeren van volumeverlies. Volle(re) lippen zijn nog steeds een schoonheidsideaal (in de Westerse wereld). Steeds vaker worden natuurlijke (lichaamseigen) fillerstoffen gebruikt, ook al houdt het resultaat minder lang, dit omdat de stoffen biologisch afbreekbaar zijn.

2. Microbotox (babybotox). Een nieuwigheid is dat botox steeds vaker wordt ingezet om rimpels en spierverslapping te voorkomen in plaats van te bestrijden. Dit gebeurt met een lagere dosering, reden waarom deze methode wel ‘microbotox’ of ‘babybotox’ wordt genoemd. Microbotox is vooral populair onder jongere vrouwen, en geeft bovendien een heel natuurlijk resultaat bij al bestaande rimpels.

3. Foxy eyes (kattenogen). Langgerekte ‘foxy eyes’ zijn zwoel en verleidelijk en voor degenen die van langgerekte kattenogen dromen, is tegenwoordig ook een cosmetische ingreep voorhanden. ‘Foxy eyes’ is één van de allernieuwste beauty trend voor 2021. Dit effect wordt bereikt door biologisch afbreekbare draden in de huid bij de buitenste ooghoeken te plaatsen die vervolgens worden aangetrokken waardoor je mooie, langgerekte kijkers krijgt.

4. Neusfillers. Deze methode is geschikt voor kleine neuscorrecties zoals het corrigeren van oneffenheden en voor het verkrijgen van een regelmatiger profiel. In plaats van de klassieke en pijnlijke nose job, worden neuzen tegenwoordig steeds vaker verfraaid door hyaluronzuur in te spuiten op plekken waar volume ontbreekt.

5. Kaaklijn fillers voor een strakke en scherpere kaaklijn. Dit is een betrekkelijk nieuwe trend en ook in dit geval wordt gewerkt met injecties op basis van hyaluronzuur. Voordeel hiervan is dat ook de huid van de nek er strakker van gaat uitzien.

