Taartresten over? Maak er truffels van!

Taartresten over omdat je de top eraf hebt gesneden of voor een aparte vorm hebt gekozen? Gooi ze niet weg maar recycle ze: maak er truffels van! Deze truffeltjes zijn zò schattig (en gemakkelijk om te maken).

Ingrediënten

Taartresten

Jam

Hagelslag of cacao of kokosrasp

Bereiding

Verkruimel de taartresten in een kom en vermeng ze met jam (zonder grote stukken). Voeg de jam beetje bij beetje toe totdat je een massa hebt waarvan je balletjes kunt maken. Rol de balletjes door de hagelslag, cacao of kokosrasp. Laat ze 30 minuten opstijven in de ijskast. En voilà! Je eigengemaakte truffeltjes bij voor de koffie of thee zijn klaar.

