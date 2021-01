Het jaar komt moeizaam op gang en er is weinig waar we ons op kunnen verheugen. Maar misschien word je van deze allernieuwste broekentrend voor lente zomer 2021 blij (al was het maar een beetje).

Een nieuw seizoen. Een frisse wind door je garderobe. Met de allernieuwste broekentrends voor lente zomer 2021 kun je nù al aan de slag. Eén van de trends is echt opmerkelijk: het komende seizoen gaan we waanzinnig grote broeken dragen!

Aan hoge taille broeken zijn we inmiddels gewend. En relaxede volumes dragen we inmiddels ook allemaal. Van XL lange broekspijpen kijkt niemand meer op. Maar misschien sta je toch nog even met je ogen te knipperen als je de allernieuwste broeken voor lente zomer 2021 ziet.

Die hebben hoge taille, zijn superwijd – wijder nog dan cargobroeken – en uitgerust met workwear details. Met name modehuizen als Louis Vuitton (en ook Jacquemus) zijn losgegaan met waanzinnig grote volumes voor de nieuwe zomerbroeken.

Wat ons betreft is het een modetrend om zeker even mee te experimenteren. Het is weer eens iets heel anders. Gemakkelijk, casual, lekker Eighties, supercool met een crop top maar ook met een gekledere bovenkant (think: donkerblauwe blazer). Wat ook meetelt, is dat je dit soort broeken gelijk kunt dragen. Ze geven je dagelijkse look net weer even iets nieuws mee. En daar worden we blij van!

P.S. Let ook even op de schoenentrends: onder dit soort broeken draag je sneakers (of course) maar ook puntige loafers en ultramoderne ‘ballerina’s’.

