Met de haute couture collectie van Fendi voor lente zomer 2021 maakt Kim Jones een debuut. Het is de eerste keer dat de creatief directeur van Dior Homme een collectie voor Fendi ontwerpt. Voor deze allernieuwste haute couture collectie heeft Jones zich laten inspireren door de Britse Bloomsbury Group uit begin vorige eeuw. Think: Virginia Woolf en Vanessa Bell. Voeg daar een flinke dosis ‘Fendi’ aan toe, en je hebt een eerste idee van de couture collectie voor lente zomer 2021 van het historische modehuis uit Rome.

Het verzameling topmodellen (en celebs) die Fendi voor deze (digitale) modeshow heeft ingezet, is indrukwekkend: Bella Hadid, Demi Moore, Naomi Campbell, Kate Moss, Cara Delevingne, Christy Turlington, om maar een paar namen te noemen. Ze zijn gehuld in kunstige draperieën, in slank afkledende jurken met cape overladen prestigieuze details in Murano glaswerk. Sommige creaties hebben dessins die zijn geïnspireerd door de natuurlijke adertekeningen van marmer. Het kleurenpalet bestaat uit goud, zilver en poederkleuren. Opvallend zijn de ultra lange oorbellen, ontworpen door Delfina Delettrez, die tot ver over het decolleté reiken.

Indrukwekkend was ook de finale waarin de modellen in glazen ‘vitrines’ te bewonderen waren. Het idee aan ‘social distancing’ dringt zich wel heel sterk op. Bekijk de foto’s maar eens. Vooralsnog kunnen we alleen nog maar van het dragen van avondjurken dromen, maar eens zal ook daar de tijd weer voor komen.

