Het jaar 2020 heeft ons aan het denken gezet. Ook over futiele zaken als onze garderobe. Want die is overvol! Het is tijd om pas op de plaats te maken en focussen op de kern: een veelzijdige garderobe die past in het huidige tijdsbeeld, met liefst – om het simpel te houden – een minimalistische twist. De modetrends voor 2021 komen ons op dit punt tegemoet, en dat is natuurlijk geen toeval. De modecollecties staan in het teken van ‘draagbaar’ en ‘gemakkelijk’. Verder is er een revival van de ‘echte’ klassiekers maar dan wel met een eigentijds snitje natuurlijk. We zetten 12x (up-to-date) klassiekers voor je op een rijtje. Wil je er helemaal iets minimalistisch van maken, kies deze items dan bij voorkeur in neutrale kleuren.

Streetstyle mode 2021. 12x Trendy klassiekers

Klassieke, lange jas (en/of trench coat). Voor een coole look kies je een oversize model.

Witte blouse. Mooi op een spijkerbroek, een leren rok maar ook met cargo pants.

Nette broek met een waanzinnig stijlvolle snit.

Klassieke trui, al dan niet met col.

Joggingpak/loungepak. Supercool onder een klassieke, lange jas of blazer!

Donkere blazer. Gekleed over een lange jurk, casual met een spijkerbroek en crop top.

Witte sneakers. Nog steeds een inkopper.

Een lange of midi jurk voor dagen waarop je je vrouwelijk en stijlvol wil voelen.

Rechte spijkerbroek met hoge taille voor een up-to-date jaren 2021 look.

Jumpsuit voor dagen waarop je het echt niet weet (heerlijk even geen combi’s leggen!).

Een paar up-to-date laarzen in een gedekte kleur die letterlijk overal bij passen.

Een altijd-goed-tas die elke outfit omhoog haalt!

Veel kledingstukken heb je vast al in je kast hangen. Haal ze tevoorschijn, houd ze tegen het licht van de allernieuwste modetrends voor 2021 en geef ze – als ze de tand des tijds doorstaan – een ereplaatsje zodat je ze altijd binnen handbereik hebt!

TRENDYSTYLE