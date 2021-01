In deze tijden zullen we niet snel aan ‘haute couture’ toekomen, maar van de grandioze haute couture show van Valentino voor lente zomer 2021 moet je toch echt even (sfeertje) proeven!

De Haute Couture show van Valentino (26 januari 2020) was een groots moment. Op de noten van Ritual Spirit van Robert Del Naja (Massive Attack) presenteerde Pierpaolo Piccioli in de indrukwekkende Sala Grande della Galleria Colonna in Rome een grandioze collectie voor lente zomer 2021. Net zoals tijdens de Men’s Fashion Week werd er ‘achter gesloten deuren’ geshowd. Ondanks het feit dat er geen publiek aanwezig was (mocht zijn) om al deze pracht en praal te bewonderen, stond ‘de mens’ in deze collectie centraal.

Met #CodeTemporal heeft Piccioli het verhaal willen vertellen van de relatie tussen de mens en de waarden van de haute couture. Tijd wordt gezet als een waarde waarvan de meter terug kan worden gezet naar nul om opnieuw te beginnen…

En dat doet Pierpaolo Piccioli dan ook. Waar de Italiaanse ontwerper wel eens verweten wordt met zijn collecties niet te ‘verrassen’, doet hij dat nu wel! De haute couture collectie voor lente zomer 2021 is één grote verrassing, gepresenteerd in een mysterieuze setting. De creaties zijn dramatisch mooi, op en top vakmanschap, met langgerekte silhouetten en materialen met 3D-dimensies zoals ‘bloemblaadjes’ (een concept dat we in een leren versie al in de prêt-à-porter collectie voor winter 2020 2021 tegenkwamen) en de opgestikte parels en kristallen.

Maar wat vooral opvalt, is dat deze haute couture collectie – afgezien van de over-the-top laarzen en schoenen – heel draagbaar is, iets wat lang niet altijd het geval is als het op ‘alta moda’ aankomt. De Grande Sala in Rome vulde zich met capes en rokken in opengewerkte materialen. Wijde trenchcoats werden geshowd met creaties in metallics. Lurex en metallics vormen een rode draad in de collectie. Warme en koude kleuren wisselen zich af.

Een andere nieuwigheid is dat in deze (digitale) haute couture show voor lente zomer 2021 ook heren meeliepen.

Bekijk de foto’s maar eens. Het mag dan een ‘ver van ons bed’-show zijn, inspirerend is deze collectie wél.

