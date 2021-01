Kom jij in deze lockdown periode je joggingbroek niet uit? Geef er dan een stylish twist aan. Kijk de kunst af van de influencers die wij tijdens de afgelopen (toen nog analoge) Fashion Week fotografeerden. Wat zij kunnen, kan jij ook! Update je casual look met een stylish sausje volgens de allernieuwste streetstyle mode voor 2021. Fashion is fun! Dat mag je zelfs in de donkerste tijden niet vergeten.

Stylish in jogging broek. Tips en trends volgens de allernieuwste mode trends 2021

Regel nummer 1: zorg ervoor dat je joggingbroek/pak er onberispelijk uitziet. Schoon, fris, gestreken.

uitziet. Schoon, fris, gestreken. De snelste manier om je jogging broek te upgraden? Draag er een blazer op!

op! Een andere instant boost voor je jogging broek: een paar hooggehakte pumps!

Cool alternatief: vervang je pumps door slippers/sandalen met sokken (en draag het geheel met een uitgestreken gezicht). N.B. Deze ‘onderkant’ vraagt om een stylish ‘bovenkant’: een jasje, een mooie blouse met chique vest.

Een goudkleurige schakelketting zet je hoodie luister bij. Laat zien dat je de modetrends kent!

zet je hoodie luister bij. Laat zien dat je de modetrends kent! Combineer je joggingbroek/pak met klassiekers zoals een trench coat of lange, oversize winterjas (we love it!) .

of . Haal je coolste en meest stylish mode accessoires (tassen, zonnebrillen) uit de kast. Als je je joggingpak een stylish twist wil meegeven, speel dan met sterke contrasten. Casual versus luxe. Sportief versus ladylike.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en ga dan aan de slag met je joggingpak/broek. Wat voor combinaties je ook legt, draag alles met nonchalance en vanzelfsprekendheid. Want mode is vooral ATTITUDE! En – nog belangrijker – van een goed gekozen modelook word je blij (en dat hebben we nodig).

