Wetenschappers aan de Korea Advanced Institute of Science and Technology hebben een manier ontdekt om huidcellen te verjongen. Volgens het onderzoekteam zou de door hen ontwikkelde techniek het verouderingsproces omkeerbaar kunnen maken, ouderdomsziekten kunnen voorkomen en zelfs levensverlengend kunnen werken.

De uitvinding van de Koreaanse wetenschappers komt daarop neer dat een molecuul die cellen doet verouderen, wordt uitgeschakeld. Cellen die volgens de zogenaamde geprogrammeerde celdood (apoptose) – een normaal proces in de vroege ontwikkeling van ons lichaam – voorbestemd waren zichzelf te vernietigen, worden ‘wakker geschud’, herstellen zich en verdelen zich in nieuwe, jongere versies van zichzelf.

De Koreaanse wetenschappers zetten zich aan het werk toen recente onderzoeken uitwezen dat celveroudering omkeerbaar zou zijn. Het is ze gelukt om in het laboratorium cellen nieuw leven in te blazen. Experimenten met menselijke huidcellen bevestigen, aldus de wetenschappers, dat hun uitvinding onze huid doet verjongen, weer elastisch maakt en zelfs rimpels glad trekt.

De verjongende celtherapie van de Koreaanse wetenschappers zou binnen vijf tot zeven jaar op de markt kunnen zijn, afhankelijk van verdere laboratoriumexperimenten. Minpuntje is wel dat er een pittig prijskaartje aan hangt. Maar daar krijg je dan wel een heleboel voor terug, want als alles volgens plan gaat, dan zou de baanbrekende celtherapie niet alleen onze huid weer jong maken, maar ook ouderdomsprocessen als spierverlies en hersenveroudering kunnen omkeren, en misschien zelfs tumoren kunnen bestrijden.

Overigens is het niet verbazingwekkend dat juist Zuid-Koreaanse wetenschappers deze baanbrekende ontdekking hebben gedaan. In Zuid-Korea staat schoonheid hoog in het vaandel. Een porseleinen huid is een must. Huidverzorging (beter bekend als K-beauty) is een obsessie. Zuid-Koreaanse vrouwen houden er een uitgebreide beautyroutine op na. Kosten noch tijd worden gespaard. Zuid-Korea heeft het hoogste percentage aan plastische chirurgen en het merendeel van de vrouwen boven de 20 heeft wel een cosmetische ingreep laten doen.

Vastberaden streven de Zuid-Koreaanse vrouwen het algemeen heersende schoonheidsideaal na. Vorm gezicht, vorm lippen, ogen, huidtextuur. Alles moet beantwoorden aan bepaalde, zeer gedetailleerde beautystandaards. Ik ken een Aziatisch meisje dat in Zuid-Korea onder het mes ging: ze maakten haar huid los van haar gezicht, modelleerden de botstructuren en legden de huid toen – glad getrokken natuurlijk – weer terug op z’n plaats, zodat ook zij beantwoordde aan het schoonheidsideaal. Na de operatie was ze onherkenbaar.

Hoe belangrijk huidverzorging (en hoe erg houdveroudering) voor Zuid-Koreaanse vrouwen is, ondervond ik ‘aan den lijve’ toen ik eens in Zuid-Oost Azië een boottochtje maakte en twee Zuid-Koreaanse vrouwen letterlijk in paniek raakten toen ze zagen dat ik genoot van het zonlicht op mijn gezicht. Zelf waren ze, ondanks de tropische hitte, gehuld in sjaals en hoeden. Ze konden niet aanzien wat ik mijn huid aandeed en stopten me sampleflesjes anti-zonnebrandcrème en after sun lotion toe met het verzoek om mijn huid alsjeblieft goed te beschermen.

Als het even meezit, dan zullen de Zuid-Koreaanse vrouwen binnenkort niet meer zo panisch met hun beautyroutine hoeven om te gaan, en mogen ook wij gaan relaxen als het op huidveroudering (en dat niet alleen!) aankomt. We zijn benieuwd!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE