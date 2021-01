Een slingerend pad over Noord-Afrikaanse zandduinen. Kleine figuurtjes bewegen zich sierlijk voort. Een catwalk in de woestijn! De modeshow van Saint Laurent voor lente zomer 2021 is spectaculair. Droom weg bij deze beelden!

De corona-epidemie dwingt de modehuizen tot alternatieve presentaties van hun allernieuwste collecties (en daarmee komt het hele concept van Fashion Week – ook voor de toekomst – onder druk te staan). Het aantal ‘fysieke shows’ op de showkalenders van Milaan en Parijs was de afgelopen modeweken (september/oktober 2020) uiterst beperkt. Veel modehuizen kozen voor een ‘digitale‘ presentatie. Zo ook Saint Laurent. Het is juist deze formule die zich leent voor meer creativiteit! Uit nood worden soms de mooiste dingen geboren. Voor de presentatie van de collectie van lente zomer 2021 verruilde Saint Laurent de klassieke catwalk in Parijs voor een slingerend pad in de Marokkaanse woestijn en stuurde de videobeelden met de titel ‘I Wish You Were Here’ de wereld in.

De beelden van collectie voor lente zomer 2021 vormen een ‘invitation for escapism‘. De collectie is gewijd aan ‘freedom of movement’, aldus creatief directeur Anthony Vaccarello. Toepasselijker kan niet. ‘Ik wilde focussen op de essentie van dingen. Het is een sign of the times. De woestijn, voor mij, symboliseert het verlangen naar sereniteit, ruimte, een langzamer ritme. De kleuren zijn ook zachter, de geest van de collectie is lieflijker, ontdaan van het overbodige.’

Voor deze collectie liet Vaccarello zich inspireren door een thema in jersey van Saint Laurent uit 1968. Hiermee gaf hij de collectie zachtere, warmere en comfortabelere lijnen en vormen mee dan we van de ontwerper gewend zijn. Het is een mix van de jaren ’60 comfort en die van nu. Voeg er jaren ’90 invloeden aan toe… en voilà: de allernieuwste zomercollectie van Saint Laurent.

We kozen ervoor om hier vooral sfeerbeelden te publiceren zodat jij (en wij) heerlijk kunnen wegdromen bij deze schitterende modeshow. Maar natuurlijk wil je ook iets over de collectie weten. Daarin kwamen we broeken met tunieken tegen, en lange blazers met smalle schouders, maar ook zijden blouses en jaren ’90 blazers met Nehru-kraagjes en ceintuurs in de taille die met wielrennersbroekjes werden geshowd. Er showde bloemenprints in chiffon die met fluffy veertjes waren afgezet. De zwarte jaren ’60 jurkjes – doorzichtige en wijd uitwaaierend of juist met heel strakke, grafische lijnen -, maken enorm hebberig.

Bekijk de foto’s maar eens en droom weg!

