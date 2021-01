Polenta is een Noord-Italiaans gerecht dat vooral in de winter (met bijvoorbeeld ragù, stoofvlees of kaas) wordt gegeten. Polenta is niet anders dan maïsmeel. Als je de fijne, gele korreltjes in kokend water kookt, zet het uit en als het afkoelt, krijgt het een vaste vorm. Je kunt er van alles van snijden. Wij kozen er dit keer voor om er ‘kaasblokjes’ van te maken. Gezond en lekker bij het aperitief én caloriearm.

Polentaweetjes: 100 gram gekookte polenta bevat (afhankelijk van de hoeveelheid water die je toevoegt) circa 80 kcal. Vergelijk dat maar eens met kaas! 100 gram Edammerkaas (om je een voorbeeld te geven) bevat 357 kcal. Polenta is bovendien vetarm. Het bestaat voor het overgrote deel uit koolhydraten, en een klein deel uit eiwitten. Bovendien bevat polenta geen gluten.

Het koken van polenta neemt veel tijd in beslag, maar tegenwoordig is overal voorgekookte polenta verkrijgbaar. De kooktijd hiervan is circa 10 minuten.

Je kunt de polenta zachter of vaster maken door meer of minder water toe te voegen. Als je de polenta als maaltijd serveert, kies je voor de zachtere versie. Als hapje bij het aperitief maar ook als bijgerecht, is de vastere vorm heel geschikt.

Ingrediënten

450 ml water

100 gram voorgekookte polenta

zout

Garnering

olijven, kappertjes, paprika en alles wat je fantasie je ingeeft

Bereiding

Breng het water met zout aan de kook en voeg al roerend de polenta toe. Blijf roeren totdat de polenta gaar is. Dat is ongeveer na 10 minuten. Breng de polenta over in een schaal. Kies de schaal met zorg want die bepaalt de vorm en hoogte van de polenta. Voor ‘kaasblokjes’ kun je het beste een vierkante of rechthoekige schaal gebruiken die niet al te groot is zodat je polenta hoekig en wat hoger is. Dek de polenta af met vershoudfolie en laat het afkoelen.

Keer de schaal voorzichtig zodat de polenta niet breekt of afbrokkelt. Snijd nu ‘kaasblokjes’ van de polenta. Als je wilt, kun je ze nog even grillen of opbakken in een hete pan (zonder olie). Voor een extra krokant korstje paneer je de ‘kaasblokjes’ van tevoren met wat ongekookte polenta.

Garneer de ‘kaasblokjes’ met een satéprikkertje met olijven, kappertjes, stukjes paprika, wat je maar wilt. Je kunt er eventueel een dipsausje bij serveren.

TRENDYSTYLE