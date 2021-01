♪Oh denneboom, oh denneboom… wat zijn je takken je wonderschoon… ♪

Allereerst word je versierd en bezongen, en kom je op een prominente plaats in huis te staan.

Je bent getuige van onze jaarlijkse hoogtijdagen, en met al je lichtjes aan help je ons de donkerste dagen door. Daarnaast geloof je zonder twijfel heilig in onze kerstgedachte van naastenliefde. Tot het nieuwe jaar is aangebroken en de stemming volledig omslaat. Ineens sta je verschrikkelijk in de weg, en moet je letterlijk ruimte maken voor het licht van buiten. In januari willen we beginnen met een schone lei en daar past zo’n warrige den van verleden jaar niet meer bij. Letterlijk word je het huis uit gezet en op straat gedumpt. ♪Oh, denneboom, oh denneboom, is dit nu je verdiende loon?♪

Acht jaar was jouw voorbereidingstijd om dienst te kunnen leveren. Je laatste eer is wellicht je brandhout. Nog één keer zul je licht geven, en meer dan ooit tevoren.

♪Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn je vlammen wonderschoon.♪

Door Esther, diëtiste, oprichter van Opdieet.nl. Esther houdt van lekker eten, lezen én schrijven. In deze column schrijft ze ‘met een knipoog’ over de alledaagse dingen van het leven.