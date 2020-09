Hoe krijg je een strakke en platte buik? We hebben een aantal trucjes, adviezen en vakgeheimen van de experts voor je verzameld. Ze kunnen je helpen op weg naar een platte buik zonder gehate vetrollen en liefdeshandvatten tegemoet te zien. Lees de adviezen voor een platte buik en ga aan de slag. Voordat je begint nog even een schrale troost: als het op een (niet)platte buik aankomt, dan maakt de natuur geen verschil tussen mannen en vrouwen. Misschien is het een goed idee om je partner te vragen, mee te doen…?! Dit kan de motivatie ten goede komen!

De oorzaak van een opgezwollen of dikke buik

Er zijn verschillende oorzaken voor een niet al te strakke buik (om het voorzichtig uit te drukken). Eén ervan is vet. Er zijn twee soorten buikvet: visceraal en subcutaan vet. Visceraal vet bevindt zich binnen in het lichaam rond de organen. Subcutaan vet zit onder de huid. Dit vet kun je vastpakken.

Een andere oorzaak voor een opgezette buik is gasvorming of lucht in de buik.

Een vierde oorzaak is slappe buikspieren.

Voeg al deze oorzaken bij elkaar en je hebt het – deprimerende – resultaat van een opgezette, dikke en uitpuilende buik.

Hoe krijg je een platte buik? Afvallen buik

Als je de oorzaken voor een opgezwollen buik kent, weet je ook meteen hoe je plan van aanpak eruit moet zien:

Eet gezond en verstandig

1. Eet gezond en verstandig. Het geheim van een platte buik zit ‘m vooral in je voedingspatroon. Vet hoopt zich in de buikzone op omdat we teveel calorieën binnenkrijgen, vaak veel meer dan we nodig hebben.

Dus: breng je porties terug, ga voor vezelrijk voeding, eet gezond, drink veel water, eet niet teveel pasta, brood en rijst (maar verwijder de koolhydraten niet geheel uit je voedingspatroon), eet niet te vet (maar verwijder ook niet alle vetten uit je voedingspatroon).

Een uitgebalanceerd voedingspatroon en niet al te grote porties helpen je direct al een flink eind op weg naar een plattere en strakkere buik.

Voorkom gasvorming

2. Als je last hebt van een opgezwollen buik vanwege lucht/gasvorming, is het belangrijk om altijd goed te kauwen (iets wat iedereen sowieso moet doen). Vermijd verder koolzuurhoudende dranken, kunstmatige suikers en transvetten. Het kan ook zijn dat je allergisch bent voor sommige voedingsmiddelen. Denk hierbij aan glutenintolerantie of lactose-intolerantie (lactose is de suiker in zuivelproducten). Is dit het geval vermijd de voedingsmiddelen die gluten/lactose bevatten dan zoveel mogelijk.

Beweeg!

3. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Om je lichaam te helpen om vet te verbranden, is het belangrijk dat je genoeg beweegt. Daarmee bedoelen we: echt bewegen, dus niet een wandelingetje in het park eens in de drie dagen. Maar wel: snelwandelen, fietsen met een stevig ritme, hardlopen of andere aërobe activiteiten die je met regelmaat en een bepaalde intensiteit tenminste 20 à 30 minuten per dag uitvoert. Doe het! Niet alleen verbrand je calorieën, goed bewegingen versnelt ook de stofwisseling. Dit betekent dat je sneller afvalt.

Train je buikspieren

4. Train je buikspieren. Het trainen van je buikspieren helpt in principe niet om vet te verbranden (tenzij je ze in een hoog tempo, intensief en langdurig traint maar meestal is dat niet het geval), maar je spieren worden er wel sterker en strakker van waardoor je een soort natuurlijk ‘korset’ krijgt dat helpt om je buik op elk moment van de dag in te houden. Train je buikspieren tenminste 3 à 4 keer per week, 10 minuten per training. Concentreer je op de bewegingen, voer de oefeningen correct uit en trek die buikspieren goed aan! Laat ze maar werken.

Afvallen en vet verbranden buik

Dit zijn de vier ‘geheimen’ voor een strakke en platte buik. Iedereen kent ze maar soms moeten we er weer eens met onze neus opgedrukt worden om met enthousiasme en frisse moed weer aan de slag te gaan.

Hoe lang duurt het voordat je buik platter en strakker wordt?

Hoeveel tijd heb je nodig om af te vallen en strakker te worden? Dat hangt natuurlijk van verschillende factoren af maar binnen een maand zul je toch echt wel resultaat gaan zien.

Doe een test: maak nu een selfie en meet je buikomvang. Ga vandaag ook van start met gezond en minder eten en regelmatig trainen. Over een maand maak je opnieuw een selfie en meet je je taille. Je zou wel eens versteld kunnen staan van de resultaten. Succes ermee!

