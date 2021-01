Modetrends winter 2021. Brrrrr… Koud! Het is tijd voor laagjes! 11x Kledingtips

Weet jij niet wat je aanmoet op deze koude winterdagen? Laagjes is de succesformule. En als er een modehuis is, die daar een ster in is, dan is dat Dsquared2. Dit modehuis staat bekend om zijn casual-coole stijl. De collectie voor winter 2020 2021 is een enorme inspiratiebron voor hippe en zelfs tijdloze combinaties. Want onze ‘jongens’ (Dsquared2 wordt ontworpen door de Canadese tweeling Dean en Dan Caten) overstijgen met hun creaties de modetrends.

Modetrends winter 2020 2021. Kledingtips voor een casual-coole laagjes look

Heb je even tijd? Speur dan in je kledingkast naar vergeten spijkerbroeken, (nep)leren broeken en jacks, gilets, ruitenbloezen, lange vesten, coltruitjes, kleine vestjes en (nep)bontaccessoires. En dan gaan we nu combineren. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens. De meeste modellen dragen shorts of minirokjes maar ons gaat het vooral om de top, dus prik daar even doorheen.

Draag een vestje over een coltruitje. Knoop het vestje SCHEEF dicht (voor een nonchalante touch.

Draag een leren jack onder een groot vest. Let op de volumes. In deze looks zijn de proporties heel belangrijk!

Draag een spijkerjack over een ruitenoverhemd met daarover een strak truitje.

Draag een wollen topje (je vindt ze momenteel overal in de uitverkoop!) over een ruitenoverhemd.

Draag drie of zelfs vier lagen over elkaar en speel met verschillende lengtes zodat je een bont maar interessant geheel krijgt.

Draag een wollen jurkje over een coltruitje en doe er dan een (leren) gilet over.

Draag gilets te kust en te keur. Ook dat visgraatgilet van je vriendje of man!

Draag een (nep)leren blouse over een coltrui.

Draag over al deze lagen lange vesten en lange jassen (die mogen ook weer over elkaar). Of stoere korte jacks . Als het maar dramatisch is.

Maak alle looks af met je meest heftige (nep)bont accessoires. Denk aan grote bontmutsen maar ook aan harige moonboots. Als je deze items in deze wintermaanden niet draagt, zal het er wel nooit van komen!

En verder ga je voor stoere leren broeken, coole spijkerbroeken. En verruil die sneakers eens door die hoge laarzen die je bijna nooit draagt. De mood van deze looks is pittig en stoer.

