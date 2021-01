Oppepper nodig? Ga voor zuurstokroze! Roze is dé modekleur voor 2021. Lief, blij, onschuldig. Net wat we nodig hebben. Laat je inspireren.

Meer dan ooit hebben we behoefte aan peptalk. Peptalk en pepmode! De modetrends voor winter 2020 2021 bieden genoeg inspiratie. Is het toeval dat de trends juist deze winter in het teken van lichte kleuren staan? Is het toeval dat we juist deze winter een suikerzoete kleur als zuurstokroze dragen? Misschien wel, misschien niet, maar wat doet het ertoe? Wij hebben zin in zuurstokroze. En jij?

Spit je garderobe maar eens door. Ga op zoek naar die roze trui, die roze jas, die roze broek. Haal al je roze kledingstukken tevoorschijn en maak interessante combinaties. Combineer roze met lila. Of met wit (ja, wit is deze winter hot!). Draag een zuurstokroze trui op een witte joggingbroek. Koop die suikerzoete roze jas voor een prikje in de uitverkoop. Of ga voor een total pink look. Gun jezelf die boost. Leef in het nu!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en maak nieuwe, ongewone kleurcombinaties. Roze met rood bijvoorbeeld is supercool!

