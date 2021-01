Modetrends winter 2021. Blazers voor een hippe casual (!) modelook

Blazers zijn tegenwoordig enorm trendy. De modetrends voor winter 2021 hebben deze klassieker in ere hersteld. En hip dat-ie tegenwoordig is! 3x Looks om te kopiëren.

Toen ik jaren geleden mijn kantoorbaan vaarwel zei, was ik vastbesloten om nooit meer een blazer te dragen. Ik bracht mijn broekpakken en tailleurtjes naar de tweedehandswinkel en heb jarenlang geen jasje meer aangetrokken. Nu sta ik er anders tegenover en dat komt (natuurlijk) door de actuele modetrends en de streetstyle looks die we tijdens de modeweken hebben gezien. De modetrends voor winter 2020 2021 hebben de klassieke blazer in ere hersteld, en het zijn vooral de jonge meiden die er de hippe twist aan hebben weten te geven. Wij kijken het maar al te graag van ze af :-)

Modetrend 2021: blazer met spijkerbroek

Zo is de combinatie blazer met spijkerbroek enorm populair. De meest geliefde look is: een jaren ’80 spijkerbroek met hoge taille in combinatie met een oversize (!) blazer met daaronder een crop top of – als het weer dat niet toelaat – een kabeltrui met col. Deze look is, met wat kleine aanpassingen, geschikt voor elke leeftijd.

Voor een meer geklede look kun je een wat slanker gesneden blazertje en een rechte spijkerbroek kiezen. In plaats van een crop top of coltrui kun je er een mooie blouse onder dragen. Aan je voeten draag je sneakers of een paar pittige laarzen. Terwijl ik dit schrijf, moet ik opeens denken aan een gerespecteerde advocaat op het kantoor waar ik werkte. Zij was om en nabij de zestig en de enige die in spijkerbroek naar het werk kwam. Ze droeg altijd donkerblauwe, rechte modellen die ze combineerde met een witte blouse en een double breasted blazer met gouden knopen, en in die outfit zag ze er picobello uit.

Modetrend 2021: blazer met ceintuur en minirok

Een andere modetrend voor winter 2021 is: de blazer met ceintuur. Jarenlang was dit ‘not done’. Je moest het niet in je hoofd halen om de klassieke, strakke lijnen van een blazer te verstoren met een ceintuur of riem in je taille. Maar in 2021 is dit cool, en nog cooler is het als je er een ceintuur met een of meerdere tasjes (belt bag) over draagt. Vorig jaar droegen we de blazer zelfs als jurk maar die modetrend voelde toch niet echt goed. De oplossing? Draag er een minirok onder.

Modetrend 2021: blazer over lange jurk

Ook over lange jurken en rokken staat een blazer goed. Het klinkt misschien tuttig, maar je kunt er zelfs heel trendy modelooks mee creëren. Juist als je het ultravrouwelijke versterkt, wordt zo’n lookje hip.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren (net zoals wij dat doen)!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE