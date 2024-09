Modetrend herfst 2024. De mood is (nog steeds) quiet luxury. Foto Charlotte Mesman

Ben jij al in de mood voor het nieuwe modeseizoen? Wij wel! Sterker nog, ondergetekende heeft al een paar kleine aankopen gedaan om haar look een up-to-date twist mee te geven. En wat blijkt? Het gaat, stuk voor stuk, om klassieke items en ingetogen kleuren.

Ah, daar heb je het woord! Ingetogen. Dit woord ligt momenteel op de tong van elke fashionista en fashion editor. Ingetogen, in het Engels ‘demure’, is hét modewoord van het moment. Maar als we eerlijk zijn, is het niet veel anders dan ‘quiet luxury’. Met andere woorden: ogenschijnlijk moeiteloze maar ultrachique looks vormen de esthetiek voor herfst winter 2024 2025.

Wijnrood en chocoladebruin

De nieuwe modecollecties komen wél met een paar nieuwe trends binnen deze mood. Zo is er een reeks aan kleuren waar je het nieuwe modeseizoen niet onderuit komt. Je hebt ze vast al opgemerkt. We hebben het hier over wijnrood (bordeaux), chocoladebruin, kersenzwart en alle andere nuances die in het verlengde daarvan liggen.

Midi rokken

Modetrend herfst 2024. De mood is (nog steeds) quiet luxury. Foto Charlotte Mesman

Karakteristiek voor deze mood is de midi rok, het toppunt van bon ton. Deze lengte is chic en flatterend. Je draagt midi rokken met ballerina’s, slingbacks maar ook met pittige laarzen. De meest geliefde kleuren zijn ook hier weer: donkerblauw, zwart, maar ook wijnrood en chocoladebruin. Erop draag je om te beginnen (voor milde herfstdagen) een mooie polo of een klassieke twinset. Later in het seizoen komen trench coats maar ook chique jacks zoals op onze foto aan de beurt.

Spelen met volumes en proporties

Twee polotruitjes over elkaar. Foto Charlotte Mesman

Klassieke kleuren en lijnen maar natuurlijk wel met een eigentijdse twist. Die komt van moderne volumes en proporties en interessante laag over laag combinaties zoals op onze streetstyle foto. Let op het witte T-shirt en de twee (!) polo’s over elkaar.

Vrouwelijk en stoer

Modetrend herfst 2024. Een vrouwelijke jurk met een stoer jack en laarzen. Foto Charlotte Mesman

Een topcombinatie in de mode – en ook in de quiet luxury esthetiek – is de combinatie van vrouwelijk (gekleed) en stoer. Juist daardoor krijgt je look die nonchalante twist waardoor de quiet luxury / demure aesthetiek zich onderscheidt. Het is niet opgeprikt of op en top klassiek maar altijd weer effortless, moeiteloos, alsof je zomaar een paar klassiekers bij elkaar hebt aangetrokken en dat toevallig heel goed heeft uitgepakt.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

