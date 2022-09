Na de zomer heeft je huid extra verzorging nodig. Want van al die uren in de zon wordt je huid er niet beter op. Check onze anti-aging tips.

Met deze anti-aging tips verzorg je je huid na de zomer. Foto Charlotte Mesman. Backstage bij Maryling

Er mag dan misschien nog een mooie gouden gloed over je huid liggen, ondertussen heeft die na al die uren in de zon van de afgelopen zomer wel extra aandacht nodig. Want door de UV-straling kan de huid ontsteken en vroegtijdig verouderen. Ook wordt de huid in de zon dikker waardoor rimpeltjes beter zichtbaar worden. Verder kan de pigmentatie onregelmatig zijn waardoor je vlekken kunt krijgen. Kortom, je huid heeft een anti-aging boost nodig.

We zetten de stappen van een nazomer anti-aging boost aanpak voor je op een rijtje:

1. Scrubben. Veel mensen willen juist na de zomer niet scrubben omdat ze denken dat ze daarmee dat gouden tintje verliezen. Toch is het heel belangrijk om juist na de zomer je huid te scrubben om dode huidcellen te verwijderen waardoor je huid goed kan ademen en herstellen. Verder is het echt niet zo dat je je bruine tint wegscrubt. Sterker nog, je huid zal er frisser en minder vaal uitzien na een milde scrub beurt. Gebruik wel een scrub met fijne korreltjes. Ga altijd voorzichtig met je huid om.

2. Een serum met een AHA of BHA. In plaats van te scrubben kun je ook voor een chemische exfoliator kiezen (je kunt ook beide combineren). Hier komen de alfa- en betahydroxyzuren om de hoek kijken. Deze zuren zijn enorm anti-aging en helpen goed tegen een door de zon verdikte huid. Eigenlijk zou iedereen ze in het badkamerkastje hebben moeten staan. AHA zijn bij uitstek geschikt in geval van zonschade en de rijpe huid; BHA is geïndiceerd voor een vettere huid of in geval van comedonen of acne.

3. Retinol. Als we het over huidveroudering hebben, dan komt vroeg of laat altijd retinol om de hoek kijken. Vitamine A is het anti-aging ingrediënt, de grote winnaar. Wil je je huid een oppepper geven, ga dan voor een crème met retinol (of een ander vitamine-A derivaat). Verdiep je wel even in de percentages en het juiste gebruik want retinol kan irriteren.

4. Vitaminen/anti-oxidanten. De zon maakt vrije radicalen in onze huid los dus het is meer dan logisch dat we onze huid willen pamperen met vitaminen en anti-oxidanten. Vitamine E is anti-aging, vitamine C in combinatie met selenium, flavonoïden en bètacaroteen helpt tegen onregelmatige pigmentatie.

5. Hyaluronzuur en peptiden. Maak van de nachturen gebruik om je huid extra te voeden en hydrateren. Ga voor een rijke nachtcrème met hyaluronzuur, peptiden en anti-oxidanten om je huid weer helemaal op de rails te krijgen.

6. Vergeet vooral niet om een crème met UV-filter te blijven gebruiken. De zon mag zich misschien wat minder laten zien maar hij prikt wel degelijk door het wolkendek heen!

