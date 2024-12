Partykapsels voor de Feesten 2024. Wet looks zijn hot. Photo courtesy of Sportmax

Wet looks voor de winter? Jazeker! Zelfs voor de Feesten. Volgens de kapseltrends voor winter 2024 2025 is de wet look hotter dan ooit. Laat het ook nog eens ultieme partykapsels voor de Feesten 2024 zijn. We zochten vier kapsels voor je uit om in te schitteren. Ze zijn gemakkelijk om na te doen.

Partykapsels voor de Feesten 2024

#1 Een gladde wet look

Partykapsels voor de Feesten 2024. Wet looks zijn hot. Photo courtesy of Fendi

Het eerste wet look kapsel waar je tijdens de Feesten supercool mee voor de dag komt, is dat van de catwalk van Fendi voor winter 2024 2025. Deze hair look is ‘sleek and chic’. Het is minimalistisch maar meteen ook heel eenvoudig.

Voor dit kapsel trek je met een kam een scherpe zijscheiding in je haar. Breng het haar, wederom met een fijne kam, strak naar achteren met een flinke dosis gel en bind het samen. Je kunt kiezen voor een paardenstaart of een strakke lage knot. Zorg er voor deze look voor dat elke haartje op z’n plaats ligt. Voor een ultraglossy look breng je als laatste stap nog eens een flinke hoeveelheid gel op je haar aan. Doe dat met beide handen en strijk alle fly away haartjes glad. Dit kapsel is absoluut party proof. Je ziet er de hele avond (en nacht) picobello in uit.

#2 Wet look met kuif

Partykapsels voor de Feesten 2024. Wet looks zijn hot. Photo courtesy of Max Mara

Dit wet look kapsel van Max Mara ligt in de lijn van dat van Fendi. Maar dat verschil dat het een heel lief kuifje heeft. Je zult er een flinke hoeveelheid gel tegenaan moeten gooien om die opstaande golfbeweging de hele nacht staande te houden maar het geeft je kapsel net iets meer mee. Voor de rest is de procedure nagenoeg gelijk aan die voor Fendi. Nog interessant om te weten: de hair stylisten zetten het haar van de modellen in een lage en bewerkelijke knot vast. Klik hier om er meer over te lezen.

#3 Supervrouwelijk wet look kapsel

Partykapsels voor de Feesten 2024. Wet looks zijn hot. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Deze wet look die we op de catwalk van Roberto Cavalli spotten, is een mix van glad en wavy. Het haar is met een grove kam en gel naar achteren gebracht, vanaf de nek is het niet glad maar wavy. Dit kapsel vereist iets meer stylingsvaardigheden. Ook voor deze look gebruik je enorme hoeveelheden gel. Breng de gel over de hele haarlengte aan, kam het haar glad naar achteren tot aan je nek en zet het met speldjes vast zodat het bovenste gedeelte strak kan opdrogen. De rest van de haarlengte laat je gewild slordig/wavy.

#4 Grungy wet look

Partykapsels voor de Feesten 2024. Wet looks zijn hot. Photo courtesy of Sportmax

De laatste wet look die we voor je uitzochten, is die van Sportmax, een lijn van Max Mara. Deze look is grungy en is veruit de gemakkelijkste. Maak een zijscheiding en kneed de gel in je lokken. Het mag zo slordig zijn als je wilt. Laat de voorste lokken over je gezicht vallen en breng je haar losjes naar achteren waar je het in een warrige knot of knoop samenbindt. Dit is een superlook voor als je weinig tijd hebt. Het is ook dé oplossing voor een bad hair day of… ongewassen haar :-) Want niet altijd komen we tijdens de Feesten aan haar wassen toe.

