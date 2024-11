Modetrends. Het T-shirt is en blijft een mode must-have. Foto Charlotte Mesman

Het T-shirt is vandaag de dag een onmisbaar mode-item. Het is uitgegroeid van een basic tot een trendy kledingstuk dat tegelijkertijd comfortabel en stijlvol is. Of we het nu hebben over high-end mode of streetwear, het T-shirt, dat eens als underwear begon, neemt een belangrijke plaats in in de actuele modetrends. We lichten twee aesthetics uit en laten je zien hoe het daarin past.

De oorsprong van het T-shirt

Maar eerst even iets meer over de achtergrond. Dit op zich eenvoudige kledingstuk zag begin 20e eeuw het licht en was oorspronkelijk ontworpen als onderkleding voor soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tegen de jaren 1950 werd het populair bij het grote publiek, vooral dankzij iconen als Marlon Brando en James Dean. Naarmate de jaren vorderden, ontwikkelde het T-shirt zich (ook) tot een canvas voor zelfexpressie, met afbeeldingen, slogans en logo’s die persoonlijke overtuigingen of culturele bewegingen weerspiegelden of simpelweg een associatie met populaire muziekbands legden. Vandaag de dag kan het van alles zijn: een comfortabel vrijetijdskledingstuk, een trendy must-have of een manier om een mening of gewoon ‘coolness’ uit te dragen.

Quiet luxury aesthetic

Modetrends. Wit T-shirt in Quiet Luxury trend. Op deze foto Lulu Tenney. Foto Charlotte Mesman

Zo neemt het T-shirt een belangrijke plaats in in de modetrends die zijn geïnspireerd door de quiet luxury aesthetic van de afgelopen jaren. Deze aesthetic wordt gekenmerkt door minimalisme en ingetogen elegantie en geeft de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit. In deze aesthetic ligt de focus op tijdloze stukken die verfijning uitstralen zonder overduidelijke branding. Klassieke T-shirts in neutrale kleuren zoals wit, donkerblauw en zwart zijn populair. Ze kunnen moeiteloos worden gestyled onder getailleerde blazers of worden gecombineerd met denim van hoge kwaliteit voor een verfijnde en toch ontspannen look. Je kunt er zowel een casual als een geklede look mee creëren.

Streetwear

Modetrends. My Mom Says I’m Cool. Foto Charlotte Mesman

De streetwear- en athleisure-invloeden in de mode hebben het T-shirt naar een hoger niveau getild en het een unieke en creatieve twist meegegeven waardoor het een echte must-have kan worden. Gewilde streetwear merken die inmiddels zijn uitgegroeid tot high-end fashion labels – think Off-White – komen met unieke ontwerpen en vaak gedurfde graphics, logo’s en artistieke elementen in het assortiment. Dit soort items staan voor individualiteit en zijn vaak geïnspireerd door subculturen van de straat.

Styling tips voor de quiet luxury aesthetic

Modetrends. Het T-shirt is en blijft een mode must-have. Op deze foto Nederlands model Felice Nova Noordhoff. Foto Charlotte Mesman

Zo integreer je het T-shirt in een quiet luxury look:

Kies kwaliteitsstoffen: kies voor T-shirts van hoogwaardige katoen- of linnenmixen die luxueus aanvoelen op de huid. Neutraal palet: ga voor klassieke kleuren zoals wit, zwart of marineblauw. Deze tinten zijn veelzijdig en kunnen gemakkelijk gecombineerd worden met andere basiskleuren. Laagjes: draag een wit T-shirt onder een blazer of oversized jas voor een simpele gepolijste look. Laagjes voegen structuur en beweging aan je look toe terwijl het geheel casual blijft. Wit randje: draag een wit T-shirt onder een wintertrui met ronde of V-hals voor een fris wit randje. Ga voor een T-shirt met lange mouwen en laat die onder de mouwen van je trui uitkomen. Deze witte details voegen een moderne twist toe aan je donkere winterlook. Ga voor simpele onderkleding: combineer je Tee met een broek met hoge taille, nette spijkerbroek of donkere kokerrok. Weinig accessoires: houd het qua accessoires sober – denk aan eenvoudige gouden sieraden of een klassieke leren handtas – voor een uiterst minimalistische maar überchique look. Super ‘quiet luxury’: voor een super quiet luxury look ga je voor een T-shirt met blauwwitte strepen.

Modetrends. T-shirt met blauwwitte strepen. Foto Charlotte Mesman

Styling tips voor een coole streetwear

Zo draag je het T-shirt in een coole streetwear look:

Grafische shirts: kies voor opvallende graphics of unieke ontwerpen van niche merken. Maak van je T-shirt het middelpunt van je outfit. Laagjes: draag je T-shirt onder een (open) coole hoodie, oversized jas of stoer leren jack. Casual onderkleding: combineer je stoere statement T-shirt met oversized jeans of een cargo broek voor een relaxte streetwear vibe. Sneakers of boots: maak je outfit compleet met coole sneakers of in-trend boots. Speel met accessoires: gebruik opvallende accessoires zoals petten, crossbodytassen of zonnebrillen die je persoonlijke stijl weerspiegelen en je outfit kracht bijzetten.

