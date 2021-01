Make-up tips: foundation in de winter. Tips & tricks

Foundation in de winter? Verandert er iets? Hoe combineer je je foundation met de vettere crème die je in de winter voor je huid gebruikt? Lees deze tips & tricks.

Gebruik ’s winters een vette(re) crème om je huid tegen kou en wind te beschermen. Het is een advies dat we in het koude seizoen vaak te horen krijgen. Als je het in de praktijk gebracht hebt, dan ben je misschien tegen hetzelfde probleem opgelopen als wij: foundation en vette crèmes gaan niet altijd samen. De foundation pakt niet, is soms vlekkerig en de crème ‘glimt’ erdoor heen. Wat te doen?

We legden onze vraag voor aan, Michele Magnani, Global Senior Artist van MAC. Het blijkt dat er op het gebied van de gezichtsverzorging enorm veel veranderd is en dat de technologie reuzenstappen heeft gemaakt. En verder is een onberispelijke huid ook een kwestie van organisatie. Michele Magnani legt het ons allemaal uit.

Ga overdag voor een voedende crème

Gebruik je foundation, bescherm je huid dan liever met een voedende crème in plaats van een ultravette crème, is het advies van Magnani. Voor de nacht kun je dan, als je huid daar behoefte aan heeft, een vette(re) crème gebruiken.

De perfecte basis voor je foundation. De moderne opmaaktechnieken

Maar wil je het helemaal volgens het boekje doen, verdiep je dan eens in de geavanceerde opmaaktechnieken die ons vandaag de dag ter beschikking staan. De onberispelijke huidjes die we op de catwalk zien, zijn in verschillende stappen opgebouwd. De juiste volgorde is: 1. de huid reinigen, de huid verfrissen en klaarmaken met een spray zoals Fix + van M.A.C, de spraydruppeltjes laten opdrogen, 2. dan een primer of serum aanbrengen, die laten intrekken en 3. vervolgens een hydraterende crème erover heen. Pas als die is ingetrokken, kan de foundation worden aangebracht. Gebruik je een camouflageproduct, vermeng dat dan met een beetje primer (in crèmevorm) zodat alles perfect in elkaar overvloeit.

Heel belangrijk is dat je na elke stap wacht tot het product goed in de huid is ingewerkt. Dat is hét geheim! Breng je de foundation te vroeg aan dan hechten de pigmenten niet goed aan de huid. Bovendien zou je wel eens een vlekkerig resultaat kunnen krijgen als de crème op droge zones al ingetrokken is en op vettere zones nog op de huid ligt.

Tip: organiseer je ochtendritueel. Laat je crème tijdens het koffie zetten intrekken!

Alles goed en wel. Backstage zullen de visagisten wel alle tijd hebben voor deze rituelen, maar wat kun je er in de praktijk mee? Het is een kwestie van je beautyritueel organiseren, meent Magnani. ’s Morgens hebben we die beperkte 5 tot 10 minuten ter beschikking. Meer kunnen we er vaak niet van maken. Maar je kunt je tijd wel anders indelen.

Mijn advies is: begin ’s ochtends met het reinigen van je huid en breng dan een serum aan. Terwijl het serum intrekt, ga je koffie of thee zetten, brood roosteren of een sinaasappeltje uitpersen. Terwijl de koffie doorloopt en de geur zich door het huis verspreidt, breng je een hydraterende crème aan. Dan is het tijd voor je ontbijt. En daarna breng je een primer (als je geen serum hebt gebruikt) of je foundation aan. Op deze manier geef je de beautyproducten de tijd om goed in de huid in te trekken. Je verdeelt de 10 minuten die je tot beschikking hebt, in kleine fragmentjes, in kleine stapjes waarin je je huid klaarmaakt.

Verder is het aan te raden om je huid regelmatig – eens in de week of om de tien dagen – te scrubben zodat de beautyproducten goed in je huid kunnen inwerken. Voor de basis is het vooral heel belangrijk dat de hydraterende crème goed in de huid is opgenomen. Verwijder overtollige crème met een tissue. Masseer de crème vooral ook bij de neusvleugels en rond de neusgaten goed in de huid die hier vaak wat dikker is. Het is echt belangrijk dat je ’s morgens lief voor je huid bent en dat je jezelf een beetje verwent. Je legt er een stralende basis voor de hele dag mee.

