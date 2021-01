Kappers dicht vanwege de lockdown? Vreselijk! Voor de kapsalons en voor onszelf. De impact van een nieuwe haarcoupe is onbetaalbaar, lees: een enorme boost voor ons humeur. Want laten we eerlijk zijn: van tijd tot tijd hebben we een up-to-date make-over nodig. Daarnaast moeten we ook praktisch zijn. Een nieuwe hair cut zit er de komende dagen (weken) niet in. Maar qua hair styling zijn we vrij! We kunnen alle kanten op en de hairstyling trends voor 2021 komen ons tegemoet. Met simpele haarspeldjes creëer je een super hairlook.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. We denken dat deze hair looks geen uitleg nodig hebben. Met speldjes kun je alle kanten op. Dat zagen we ook op de catwalk van Blumarine voor lente zomer 2021. Je kunt er een retro look mee creëren, of finger waves (zie de coverfoto). De speldjes hoeven bovendien niet mooi te zijn. Schuifspeldjes bijvoorbeeld zijn prima. Het gaat niet om de speldjes maar om de vorm die je aan je kapsel geeft.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Deze kapsel trends zijn zò eenvoudig, maar ook zo stijlvol!

