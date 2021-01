Je hoeft maar een blik op het Nederlandse straatbeeld te werpen en je kent de modekleuren van het moment. De geijkte, so(m)bere winterkleuren overheersen en verder zijn de neutrals – lichte, natuurlijke winterkleuren – goed aangeslagen. Nooit eerder als in winter 2020 2021 zagen we zoveel lichte modekleuren (wit, beige, camel, zand, boter, paddenstoel) op straat. Maar het palet van de modekleuren voor winter 2020 2021 heeft meer te bieden! Wist jij bijvoorbeeld dat de modekleuren trends voor dit seizoen ook schitterende groentinten bevatten? En helblauwe kleuren? Rood, roze, paars, geel?

Gewoonlijk rekenen we felle of uitgesproken kleuren toe aan het zomerseizoen, maar juist in de winter kunnen deze modekleuren zoveel voor jou (en je humeur) doen. Geef je winterlook schwung met een opvallende kleur en leg spannende combinaties. Kom uit je comfort zone! Daar word je blij van (en dat hebben we allemaal nodig).

Bekijk de streetstyle foto’s hieronder maar eens en doe kleurrijke ideeën op voor jouw modelook. We geven een eerste aftrap. De rest mag je zelf doen :-)

Combineer grasgroen met zuurstokroze.

Combineer neutrals en camelkleuren met zonnebloemgeel of andere geeltinten voor een ‘het zonnetje in huis’-look.

Combineer pistachegroen met roomijsgeel (klinkt dat niet heerlijk?).

Combineer feloranje met zachtroze.

Haal je bontste kledingstukken uit de kast (of zoek internet af naar kleurrijke uitverkoopjes of vintage items) en draag ze juist op zwaarbewolkte, grijze dagen.

Alleen al als je naar deze streetstyle looks kijkt doe je frisse energie en nieuwe moed op!

