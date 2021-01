De schoenentrends voor lente zomer 2021 zijn verrassend. Houd je vast: plat is dé trend! Overigens hadden we dit eigenlijk wel kunnen verwachten in een periode als deze. Wie draagt er nu hoge hakken voor een zoom-meeting vanuit huis? Een andere verrassing is – houd je maar weer vast! – de terugkeer van gladiatorsandalen. Maar het zijn de chunky sandalen die de boventoon voeren. Laten we er even in vogelvlucht doorheen gaan, met het accent op de schoenentrends voor lente zomer 2021 waar je nù al iets mee kunt.

Schoenen trends lente zomer 2021. Dit gaan we (nu al!) dragen!

Kaplaarzen : ze blijven cool, ook als het niet regent. Gelijk aantrekken.

: ze blijven cool, ook als het niet regent. Gelijk aantrekken. Lieslaarzen (cuissardes): voor waaghalzen en bijzondere gelegenheden.

(cuissardes): voor waaghalzen en bijzondere gelegenheden. Afzaklaarzen in jaren ’70 stijl: we blijven ze zien en dragen.

Chunky enkellaarsjes (maar dan net weer anders dan afgelopen winter!)

Sneakers : witte sneakers zijn nog steeds super populair. Zwarte sneakers zijn ook cool. We gaan minder multicolor sneakers zien.

: witte sneakers zijn nog steeds super populair. Zwarte sneakers zijn ook cool. We gaan minder multicolor sneakers zien. Palladiums : ofwel canvas schoenen met dikke zolen.

: ofwel canvas schoenen met dikke zolen. Puntige ballerina’s met enkelbandjes (enkelbandjes zijn hot!).

met enkelbandjes (enkelbandjes zijn hot!). Kitten heels : (tuttige) schoenen met kleine hakjes.

: (tuttige) schoenen met kleine hakjes. Schoenen met vierkante neuzen.

Opvallende trend: netschoenen en -laarsjes .

. Chunky sandalen voeren de boventoon (maar voordat we die aankunnen…!)

voeren de boventoon (maar voordat we die aankunnen…!) Weg van teruggeweest: gladiatorsandalen.

Loop het rijtje maar eens langs en update je modelook volgens de allernieuwste schoenentrends voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE