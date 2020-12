Backstage bij de modeshows voor winter 2020 2021 domineerden simpele (maar geraffineerde) make-up looks. ‘Natuurlijk’, ‘fris’, ‘transparant’, ‘flatterend’, ‘anti-aging’ zijn belangrijke sleutelwoorden voor de make-upjes voor dit seizoen. Mooie huidjes, een net even geaccentueerde oogopslag, zacht aangezette lipjes, hier en daar een rode mond. Een enkel kleurtje voor de oogleden.

Dezelfde make-up trends kwamen we tijdens de afgelopen internationale modeweken voor zomer 2021 tegen. De influencers hielden zich afgelopen september en oktober qua make-up opvallend gedeisd. Ze gingen voor weinig foundation, zachtroze of huidskleurige lippenstift (met hier en daar een felrode lip), weinig of géén liquid eyeliner (terwijl dat tot een paar seizoenen geleden nog een super trend was).

Sommige influencers en modejournalisten (van gerenommeerde titels, dat kunnen we je wel vertellen) kozen voor een echte ‘NO make-up look‘. Zij droegen nagenoeg géén make-up, en dat is enorm cool. Lees: we hoeven niet meer zo nodig.

Een enkele influencer ging voor de zogenaamde Instagram-look met (te)veel foundation (zo goed als gefotoshopt), zwoele, lange wimpers met veel mascara maar toch ook wel weer rustige oogmake-up in natuurlijke kleuren.

De coolste make-up look vonden wij echter die van de Duitse fashion blogger Leonie Hanne bij de modeshow van Max Mara voor lente zomer 2020 2021. Leonie droeg een doorzichtige, nachtblauwe blouse en een turkooizen broek. Deze blauwe kleuren kwamen in haar oogmake-up terug in de vorm van eyeliner. Langs de bovenste wimpers zagen we een lijntje dat van felblauw vervaagde in turkoois. Haar wimpers waren aangezet met zwarte mascara, en omgekruld. En verder droeg ze nagenoeg geen make-up. Zo simpel is het! Dit is een make-up look die iedereen flatteert, ongeacht de kleur van je ogen. Supermooi!

Dus wil je eens iets anders… ga dan op zoek naar dat blauwe oogpotloodje of die blauwe eyeliner die je nog ergens hebt liggen en accentueer je kijkers met een mooi lijntje (het is in deze tijd van mondkapjes sowieso een goed idee om op je ogen te focussen!).

