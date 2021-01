Tassen kun je altijd dragen, ongeacht het seizoen. Geen tas is bovendien meer té zomers of té winters. Tegenwoordig lopen de seizoenen steeds meer door elkaar. Rieten tas in de winter, nepbont tas in de zomer? Het kan allemaal. Dat maakt tassen en tassentrends zo leuk. Je kunt er direct mee aan de slag. Daarom geven we je alvast een voorproefje van de allernieuwste tassen en tassentrends voor lente zomer 2021. We beginnen met 5 tassentrends die je vast en zeker herkent.

Modeaccessoires 2021. 5x Tassentrends die we blijven zien

#1 Moon bags en half-moon bags (ronde tassen)

Oorspronkelijk waren de ronde tassen (zadeltassen) geïnspireerd door de jaren ’70. Inmiddels leiden ze een eigen leven en heten ze ‘moon bags’ (ronde tassen met rond hengsel) of half-moon bags (halfronde tassen).

#2 Buideltassen

De buideltas kwam een paar seizoenen geleden terug in beeld en duikt ook in de tassentrends voor lente zomer 2021 weer op. Natuurlijk wel weer in een nieuwe versie.

#3 Beltbags

Minibags en beltbags zijn niet meer uit het modebeeld weg te denken. Ze worden steeds geraffineerder. Hot: een minibag aan een kettinkje in je taille. Passé: een minitasje aan je laars.

#4 Grote shopper tassen

Geen trend zonder tegentrend. Na de minibags kwamen de big shopper bags. Dat geldt ook voor lente zomer 2021.

#5 Rieten tassen

Rieten tassen zijn en blijven hot. Deze tassentrend voor lente zomer 2021 vertolkt ons verlangen naar de natuur en eerlijke materialen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Of droom gewoon even weg bij deze tassentrends. Als je er maar blij van wordt.

