De lente is op dit moment nog een ‘ontzettend-ver-van-ons-bed’-show maar het is nooit te vroeg om een blik vooruit te werpen. Eén van de eerste modecollecties die wij aan het begin van een nieuw seizoen maar al te graag bekijken, is die van Max Mara. We haalden de catwalkfoto’s erbij en geven je onze eerste indruk van de modetrends voor lente zomer 2021 volgens Max Mara.

De modetrends voor lente zomer 2021 volgens Max Mara

De mood voor 2021: moeiteloos (effortless, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen), casual-chic, stijlvol, draagbaar, comfortabel, geraffineerd. De volumes stralen gemak en (bewegings)vrijheid (!) uit!

De modekleuren voor 2021: ingetogen, klassiek, monochroom. Camel, wit, zwart – van top tot teen.

De volumes voor 2021: oversize, comfortabel, relaxed maar niet zonder geraffineerde details. Wijde broeken, raglan sweaters, sportswear invloeden, maar ook interessante trench coats en blazers.

Opvallend: de ‘opengesneden’, lange mouwen en de pofmouwen van elleboog tot pols.

De modeaccessoires voor 2021: minibags als ketting, maxibags als handtas.

De schoenentrend voor 2021: puntige ballerina’s met bandjes om de enkel. Let ook op de zonnebril!

Vernieuwend: lichte pantykousen voor het voorjaar en de zomer!

