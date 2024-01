Al jaren staat de mode in het teken van ‘oversized’. Het lijkt erop dat het tij gaat keren. In de modetrends 2024 komt slim fit terug.

Modetrends 2024. Komt slim fit terug? (Ja!) Photo courtesy of Givenchy

Gisteren heb ik in een nauw sluitende rok gekocht. Het was even wennen. Buik inhouden en ondertussen blijven doorademen! Wat een ongemak. Ik stond er zelf van te kijken. Maar het is een teken aan de wand. En ik sta daarin niet alleen. Top influencers als Hailey Bieber, Kendal Jenner en Bella Hadid lijken slim fit weer te gaan waarderen. Zij werden onlangs gespot in slim fit spijkerbroeken. Ik heb me vast al onbewust door deze dames laten inspireren!

Slim fit maar niet strak

Modetrends 2024. Komt slim fit terug? (Ja!) Photo courtesy of Prada

Even voor de duidelijkheid. We hebben het hier over ‘slim fit’. Niet te verwarren met ‘skinny’. We hoeven (nog niet) op bed te gaan liggen om ons in allerlei strakke kledingstukken te wurmen. Maar langzaam maar zeker gaan we toch wel weer figure hugging silhouetten zien.

Modetrends 2024. Komt slim fit terug? (Ja!) Photo courtesy of Fendi

Leg de ‘tentjurken’ van de afgelopen zomers (oh, wat dragen die heerlijk!) maar eens naast de jurken van het lopende of komende seizoen en je zult zien dat de volumes aan het veranderen zijn. Aan de ene kant is dat best spannend. Het wordt allemaal weer wat vrouwelijker en interessanter, we gaan weer tailles zien en vormen onderstrepen. Aan de andere kant leveren we wel een stukje comfort in.

Modetrends 2024

Modetrends 2024. Komt slim fit terug? (Ja!) Photo courtesy of Max Mara

Zo zien we deze winter bijvoorbeeld weer jaren ’50 rokken: uitlopend met een smalle taille. En ook kokerrokken duiken steeds vaker in het modebeeld op. In de actuele wintermode en in de nieuwe modecollecties voor lente zomer 2024 (zoals bij Max Mara). Ook in de broeken trends voor 2024 zien we, behalve wijde broeken, ook strakkere modellen, zoals broeken met sigarettenpijpen. De schouders van blazers en overjassen blijven (voorlopig) stoer en breed.

Nogmaals, slim fit is nog lang geen strak, dus haal gerust opgelucht adem!

Slim fit tijdens de mannenmodeweek in Milaan

De tendens naar slankere silhouetten krijgt in deze dagen ook bevestiging vanuit Milaan, waar de nieuwe herencollecties voor herfst winter 2024 2025 werden geshowd. Bij Prada zagen we slank afkledende broeken en trench coats. Ook bij Dolce & Gabbana en Fendi waren de silhouetten en volumes slanker dan we van de afgelopen seizoenen gewend zijn.

