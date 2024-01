Het is een groeiende tuin trend een veranda of overkapping met een glasschuifwand bij je huis te betrekken. Zo kun je het hele jaar van buiten genieten.

Tuin trends: haal het buitenleven binnen met een glasschuifwand

Glasschuifwanden zijn de laatste jaren een groeiende trend in tuinontwerpen. Met behulp van deze deuren kun je iedere overkapping of veranda bij je huis betrekken zodat je er het hele jaar plezier van kunt hebben. Denk maar eens aan al die dagen dat de zon schijnt maar het te koud is voor je balkon of veranda! Toch zonde om er niets mee te doen. Met een glasschuifdeur kun je volop van je buitenplaatsje genieten en heb je ongestoord zicht op je omgeving.

De glasschuifdeuren van tegenwoordig zijn geavanceerd en van hoogwaardige kwaliteit. De schuifdeuren zorgen voor een mooi panoramisch gezicht naar buiten toe. Bovendien laten ze optimaal licht door waardoor je nauwelijks merkt dat je buitenplaats is afgeschermd. Ze laten het natuurlijke licht maximaal door zodat je overkapte plekje nog steeds onbelemmerd deel blijft uitmaken van het buitengebeuren. Houd je van gedempt licht, dan kun je ook voor getint glas kiezen.

Bijkomend voordeel van glazen schuifdeuren is de isolerende werking van een overkapping aan je huis. Behalve extra ruimte, is je huis ook beter beschermd tegen slecht weer en harde wind.

De kosten van een glasschuifwand hangen af van het model en de afmetingen. Tegenwoordig zijn glasschuifwanden in allerlei maten voorhanden. Heb je eenmaal de juiste maat gevonden, dan is het enkel een kwestie van installeren. Tegenwoordig zijn er glasschuifwanden die je zelf gemakkelijk kunt plaatsen. Op die manier betrek je op een vrij eenvoudige manier en zonder al te diep in je buidel te tasten je overkapping of veranda bij je huis.

Het is wel aan te raden om persoonlijk advies in een showroom te vragen. Ze kunnen je daar precies vertellen hoe je moet meten om de juiste maat schuifwand te vinden en welke accessoires je nodig hebt, zoals handgrepen, tochtstrippen, sierstrippen en funderingskokers die ervoor zorgen dat je glazen wand stevig en vooral ook recht staat. Informeer ook naar de materialen, de kleur van de structuur en de kwaliteit.

En nu inrichten!

Staat de glazen wand eenmaal dan kan het feest beginnen: inrichten! Omdat je buitenplaatsje, of het nu een balkon of terras met overkapping is, nu afgeschermd is en geen regen en wind meer hoeft te doorstaan, kun je het inrichten als een volwaardig vertrek van je huis. Buitenkussens en tafelkleden hoeven niet meer te worden binnengehaald maar liggen op elk moment van de dag en avond op je te wachten.

Om het buitenidee vast te houden kun je vasthouden aan je tuinstoelen en tuintafel maar je kunt je tuinmeubilair ook mixen met elementen die je anders nooit op een balkon of terras zou zien. Denk aan spiegels of een houten kast. Je kunt zelfs een luchtig gordijn voor de glazen schuifdeur kunnen ophangen. Dat staat altijd heel exotisch en biedt schaduw op dagen dat het zonlicht te fel is. Afhankelijk van de ruimte en grootte kun je het buitenplaatsje ook helemaal bij je huis betrekken en er een permanent woonvertrek, misschien wel je woonkamer of een tuinkamer, van maken.

Is het eenmaal allemaal klaar dan hoef je alleen nog maar te genieten. Ligt je balkon of veranda op de zon dan zal het, dankzij de glasschuifdeur, snel opwarmen. Je kunt ook overwegen om er een warmtebron in te plaatsen. En is het mooi weer, dan hoef je de glazen deuren alleen maar open te schuiven om volop van je buiten te genieten. Op zo’n manier kun je het hele jaar door van je buitengebeuren genieten, de jaargetijden en natuur van dichtbij meebeleven. Je zult zien dat het het populairste plekje van je huis en tuingebeuren gaat worden.