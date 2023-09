Influencers bij de Milan Fashion Week voor zomer 2024

Eén van de leukste dingen van de Fashion Weeks is: mensen kijken. We doen een greep uit de looks bij de Milan Fashion Week voor zomer 2024

De modeweken zijn in volle gang. Na New York en Londen is het nu de beurt van Milaan. De influencers trekken hun beste kloffie uit de kast – of laten zich kleden door de modehuizen. We doen een greep uit de vele looks. Goed om te weten: op de catwalks showen de collecties voor zomer 2024, maar de influencers geven ons een voorproefje van de mode voor winter 2023 2024. Doe mode ideeën op voor jouw eigen winterlook van de looks bij de Milan Fashion Week voor zomer 2024.

Zwart leer en hoge laarzen

Bij Fendi spotten we top influencer Caro Daur in… Fendi. Ze droeg een zwartleren kokerrok met daaronder hoge laarzen. Zwart (nep)leer gaat het ook deze winter weer helemaal worden. Pittige leren items zijn mooi in combinatie met een lieflijk vestje, zoals Caro dat draagt.

Ton sur ton, grijs en plooien

Een andere look die we bij Fendi spotten, was een total grey look. Ton sur ton is opnieuw een huge trend. Volgens de modetrends voor winter 2023 2024 gaan we vooral voor gedekte kleuren: grijs, blauw, zwart, wit. Een andere modetrend is de plooirok. We komen dit item in alle lengtes tegen. Van mini tot kuitlang.

Exotische prints

Voor winter 2023 2024 zien we aanmerkelijk minder prints en fantasieën dan de vorige seizoenen maar sommige modehuizen zullen er nooit afstand van nemen. Zoals Roberto Cavalli (zie ook de collectie voor zomer 2024). Dierenprints zijn de signatuur van het maison. Het merendeel van de gasten en influencers droeg dan ook exotische prints.

Lange rokken en denim accessoires

Bij de modeshow van Diesel spotten we Gabbriette in een bleekroze lange rok met bijbehorend jasje. Lange rokken maken het dit seizoen helemaal. Maar wat nog opvallender is, is dat ze steeds meer figure hugging zijn. Langzaam maar zeker stappen we af van al die oversized volumes en gaan we toch weer wat strakkere kleding zien. Accessoires in denim zijn nog steeds hot.

Slank afkledende broek

Last but not least signaleren we je Olivia Palermo, queen of the streetstyle, in een slank afkledende zwarte broek met splitjes bij de enkels en met bijbehorende smoking jasje met ruiten detail bij Antonio Marras. Ook deze outfit laat zien dat slankere silhouetten begonnen zijn aan een comeback.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

