De meeste modellen kiezen voor een spijkerbroek maar er zijn ook modellen die er echt iets van maken. We lichten vier modellen looks uit.

Model streetstyle. Vier modellen looks. Model Nikki Vrekic. Foto ADVERSUS

Gewoonlijk gaan de fashion modellen off duty vrij casual gekleed. De spijkerbroek is nog steeds de grote favoriet. Ook total black looks zijn populair (niet in het minst omdat die slank afkleden). Dat betekent niet dat de meisjes er niet pico bello uitzien. Elk model heeft haar eigen stijl en look. Er zijn ook modellen die voor een meer geklede stijl kiezen. We zochten vier interessante looks voor je uit.

Leren rok

Model streetstyle. Vier modellen looks. Foto Charlotte Mesman

Bij Andries van Noten in Parijs spotten we dit model. Ze droeg een superchique zwartleren rok met daaronder hoge laarzen met open tenen. Op rok een witte blouse met een fijn streepje en strik. Over haar arm een krijtstreep blazer. De lichtblauwe tas zorgt voor een luchtige touch.

Modekleuren

Model streetstyle. Vier modellen looks. Foto Charlotte Mesman

Het model links heeft de bordeauxrode modetrend voor winter 2024 2025 goed opgepakt. Ze heeft een bordeauxrood jasje gecombineerd met een café latte kleurige spijkerbroek en een blouse die net iets meer chocolademelk is. Dit soort kleurcombinaties zijn deze winter enorm in trend. Let ook op de lakrode schoenen. Super!

Total white

Model streetstyle. Vier modellen looks. Model Rylea Beth. Foto Charlotte Mesman

Dit is niet bepaald een outfit voor de herfstige temperaturen in Parijs maar de look is wél heel geslaagd. Dit model draagt een strapless trui over een korte witte slipdress met daaronder witte lakschoenen en witte sokken. Cool!

My Mom says I’m cool

Model streetstyle. Vier modellen looks. Model Nikki Vrekic. Foto Charlotte Mesman

Model Nikki Vrekic stal de show bij Nina Ricci in een romantische lange witte rok met een wit T-shirt met daarop ‘My Mom says I’m cool’. Daarop een korte trench coat met power shoulders. Let ook op de accessoires: een klassieke tas en suède cowboy laarzen.

Bekijk onze streetstyle foto’s en de model looks maar eens en laat je inspireren.

