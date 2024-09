Nog even en we mogen de iPhone 16 Plus van Apple verwelkomen. Dit mag je van het nieuwe toestel verwachten.

Onthulling van iPhone 16 Plus: nog meer technologie en design

Het is bijna zover! De iPhone 16-serie zit eraan te komen. Apple liefhebbers en tech-fans staan te popelen om meer te weten te komen over de nieuwe functies, specificaties en ontwerpwijzigingen van de nieuwe toestellen. We kunnen je nu al verklappen dat de iPhone 16-serie, die bestaat uit de standaard iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, naar verwachting belangrijke verbeteringen zal laten zien die aansluiten bij de traditie van innovatie van Apple. Zodra de nieuwe modellen uitkomen, kunnen Apple fans de iPhone 16 kopen bij Odido. Ondertussen lichten we alvast een tipje van de sluier op van één van de meest interessante modellen: de Apple iPhone 16 Plus.

Vernieuwingen in het ontwerp

Een van de meest opvallende updates van de Apple iPhone 16 Plus is het ontwerp. Terwijl de totale grootte 6,7 inch blijft, verschuift de plaatsing van de camera van een diagonale naar een verticale lay-out. Deze verandering moderniseert niet alleen het aanzien van het toestel, maar verbetert ook de functionaliteit en zorgt voor betere ruimtelijke videomogelijkheden die compatibel zijn met Apple’s Vision Pro-headset.

Daarnaast introduceert iPhone 16 Plus aanraakgevoelige knoppen die het gevoel van traditionele knoppen simuleren zoals een actieknop die zijn debuut maakte in de iPhone 15 Pro-modellen. Er komt ook een nieuwe Capture Button waarmee je foto’s en video’s kunt maken met een tactiele ervaring die doet denken aan de sluiter van een digitale camera.

Verbeterde weergave en prestaties

Het display van iPhone 16 Plus heeft nog steeds 2796 x 1290 pixels maar de helderheid is naar verwachting verbeterd en overtreft mogelijk de piekhelderheid van 2.000 nits van het vorige model. Deze verbetering zal zorgen voor een levendigere kijkervaring, vooral in heldere buitenomstandigheden. Volgens de geruchten zal de vernieuwingsfrequentie echter op 60 Hz blijven, wat gebruikers die op zoek zijn naar een hogere vernieuwingsfrequentie wellicht teleurstelt.

Onder de motorkap wordt de iPhone 16 Plus aangedreven door de nieuwe A18 Bionic-chip, gebouwd op het geavanceerde 3-nanometerproces van TSMC. Deze upgrade belooft betere prestaties en efficiëntie, met naar verwachting verbeterde multitasking-mogelijkheden en hogere verwerkingssnelheden. Er wordt ook gespeculeerd dat het toestel 8GB RAM zal bevatten, tegenover 6GB in zijn voorganger, waardoor de prestaties nog verder zullen verbeteren.

Verbeterde camera

Gebruik jij je smartphone vooral ook om foto’s en vooral ook selfies te maken (wie niet?), dan zal dit toestel vast en zeker aan je wensen tegemoet komen. Het camerasysteem van de iPhone 16 Plus bevat naar verwachting een 48-Megapixel hoofdcamera met een 12-Megapixel ultrabrede lens en een 12-Megapixel frontcamera.

Hoewel de hardware mogelijk geen drastische wijzigingen zal ondergaan, kunnen softwareverbeteringen mogelijkheden introduceren zoals ruimtelijke video-opnamen, waardoor je schitterende content kunt vastleggen voor gebruik met de Vision Pro-headset. De Pro-modellen krijgen de tetraprisma-lens met 5x optische zoom, een functie die in toekomstige versies ook op het Plus-model kan worden toegepast.

Software en connectiviteit

De iPhone 16 Plus draait op iOS 18 en bevat nieuwe softwarefuncties die de gebruikerservaring verbeteren waaronder verbeterde AI-functies in verschillende applicaties.

Kortom

De iPhone 16 Plus lijkt een aantrekkelijke toevoeging aan de line-up van Apple te worden, met een combinatie van esthetische verbeteringen en krachtige nieuwe technologie die tech-fans vast en zeker op prijs zullen stellen. Met zijn verbeterde cameramogelijkheden, innovatieve ontwerpwijzigingen en robuuste prestatiespecificaties blijft Apple de grenzen verleggen van wat een smartphone kan bereiken. Nu alleen nog even de komst van dit toestel afwachten.