In de nieuwedamescollectie voor lente zomer 2024 van Fendi verkent Kim Jones een gemakkelijke manier van kleden.

De damescollectie van Fendi voor lente zomer 2024 – Photo courtesy of FENDI

Een wandeling door Rome, waar het alledaagse wordt vergroot en buitengewoon wordt; verhalen verweven zich met het verleden dat heden wordt en waar de persoonlijke, nonchalante stijl de innerlijke wereld weerspiegelt van degene die het draagt. Dit is de inspiratie van Fendi voor de nieuwe damescollectie voor lente zomer 2024.

Vrijheid

In zijn meest recente collectie verkent Kim Jones een gemakkelijke manier van kleden met een vrijheid die op Rome is geïnspireerd, en waarbij imperfectie een meer menselijke perfectie wordt en waarbij luxe gevonden wordt in comfort en het rustige vertrouwen dat kleding en accessoires geven aan de drager om zichzelf te zijn. Een gevoel van dualiteit – karakteristiek voor Fendi – kenmerkt de collectie.

De collectie is tegelijkertijd pragmatisch en speels. Mannelijke snitten en materialen, zoals de fijnste mohair, worden met vloeiende en vrouwelijke lijnen en materialen als zijde en knitwear gecombineerd.

De tailleband van broeken wordt teruggevouwen om de binnenkant te onthullen. Ze worden gedragen met slank afkledende knitwear. De gewassen zijde van een avondjurk wordt alledaags. Mannelijk gemak en comfort versmelten met een vrouwelijke touch.

Tegelijkertijd wordt Fendi’s verleden actueel gemaakt door terugkerende codes en motieven die teruggaan tot het prille begin van het modehuis. De leren items en tassen, traditie van het modehuis, transformeren in metaaldraadbeslag op schoenen en worden benadrukt in de Filo-sieraden van Delfina Delettrez Fendi, creatief directeur sieraden van het maison.

Een speelse en abstracte verkenning van het FF-logo is opnieuw terug te vinden in sieraden en kledingcollecties, waar het zijn gedurfde hoogtepunt bereikt in de volledig abstracte Fendi-kleurblokken van ingelegde leersoorten en gestructureerde jurken.

Kleurenpalet

Het opvallende kleurenpalet – zachte kleuren in combinatie met felle kleuraccenten (vaak in de vorm van korte oranje handschoenen, of een gekleurde tas, gekleurde schoenen) – is grotendeels ontleend aan Karl Lagerfeld’s damescollectie voor lente zomer 1999 voor het modehuis. Ook heeft Fendi key items uit die collectie zoals de met zuurgeel besmeerde linnen onderjurk en de trompe l’oeil-zijden stoffen geherinterpreteerd.

Modeaccessoires

In de tassen van Silvia Venturini Fendi, creatief directeur accessoires en menswear, weerspiegelt een overvloed aan stijlen, formaten, materialen en technieken het karakter van de drager. De collectie ontsnapt aan het idee van één enkele diktat. Op de catwalk een veelvoud aan tassen, Peekaboo en Baguette tassen, Origami en First tassen, maar ook een nieuwe model, Flip, een boodschappentas die kan worden opgevouwen tot een clutch, met een speelse, in kleurblokken opgedeelde constructie.

Hiermee wordt benadrukt dat er niet één Fendi-vrouw is, maar vele Fendi-vrouwen. Het Italiaanse modehuis wil ons aanmoedigen om onszelf te zijn en het idee van vrijheid te omarmen.

