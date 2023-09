Een basic die je echt in je kast moet hebben, is een zwarte kokerrok. Het is dé mode must-have voor herfst 2023.

Mode must-have voor herfst 2023: de zwarte kokerrok. Photos courtesy of N21, Prada, Saint Laurent

De mode voor herfst winter 2023 2024 laat een ommezwaai zien. Na jaren van uitbundige kleuren en creatieve vormen komen de klassiekers weer om de hoek kijken. Deze mood wordt wel quiet luxury genoemd. De zwarte kokerrok past als gegoten in dit plaatje. Het is dé mode must-have voor herfst 2023.

Zwarte kokerrok

Het begrip kokerrok mag je best een beetje ruim nemen. De modetrend omvat slank afkledende rokken in allerlei materialen en lengtes. Van zwarte, rechte rokken tot halverwege het dijbeen tot aan de enkels. Wil je het over de klassieke boeg gooien dan kies je voor een recht of toelopend zwart rokje tot op de knie.

Witte blouse

Zwarte rok met witte blouse van Dior. Photos courtesy of Dior

Hoe belangrijk de zwarte rok dit modeseizoen is, blijkt wel uit het feit dat Dior deze rok als eerste de catwalk voor herfst winter 2023 2024 opstuurde. De kuitlange rok werd gepresenteerd met een witte blouse met daaronder grijze pumps met sokjes. Een combinatie om deze winter volop mee te spelen! Zwart met wit is nog altijd superchic en draagbaar.

Boxy blazer

Mode must-have voor herfst 2023: de zwarte kokerrok. Photos courtesy of Saint Laurent

Houd je van een power look laat je dan inspireren door de creaties van Saint Laurent. Op de catwalk van het Franse modehuis speelde de zwarte rok de hoofdrol. De rokken vallen op de knie, hebben een split en worden gedragen met een boxy blazers met power shoulders.

Pailletten en borduursels

Mode must-have voor herfst 2023: de zwarte kokerrok. Photos courtesy of N21

Voor een feestelijke touch kun je kiezen voor een zwarte (koker)rok met lovertjes, pailletten of borduursels. Voor een up-to-date look combineer je die nu eens niet met een feestelijke top maar – als contrast – met een eenvoudige maar stijlvolle wintertrui in een gedekte effen kleur. Zo’n outfit is mode winter 2023 2024 ten voeten uit!

Ton sur ton

Mode must-have voor herfst 2023: de zwarte kokerrok. Photos courtesy of Prada

Een andere combinatie waar je het niet mis kan gaan, is ton sur ton. Hiermee kom je dus vanzelf op een zwarte top uit. In de modecollectie van Prada voor herfst winter 2023 2024 kwamen we dit soort looks tegen: lange zwarte rokken met korte jackjes, in het zwart natuurlijk.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Met deze looks kun je nu direct al aan de slag.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS