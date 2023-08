Een zilverkleurige broek is dé mode must-have voor herfst 2023

Zilverkleurige jurk van Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

Het is geen nieuwigheid maar we gaan er het komende seizoen wel een schepje bovenop doen: metallics. Dé mode must-have voor herfst winter 2023 2024 is – als je het ons vraagt – een zilverkleurige broek. Als je oplet, zie je die nu al in de straatmode. Ook tijdens de modeweek in Kopenhagen (augustus 2023) waar we een voorproefje van de mode voor het nieuwe seizoen kregen, was dit item goed vertegenwoordigd. De zilverkleurige broek is de nieuwe spijkerbroek.

Zilverkleurig broekpak van Alberta Ferretti. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Goud is zomer, zilver is winter

Maar laten we bij het begin beginnen. Afgelopen zomer was het vooral goud dat er blonk. Op de catwalks kwamen we goudkleurige jassen, broeken, rokken, topjes en jurken tegen. Dit voorjaar tijdens Milan en Paris Fashion Week straalde menig influencer in het goud.

Kortom, goud domineert de mode voor lente en zomer 2023. En dat is niet vreemd voor het zomerseizoen. Want goud is bij uitstek zomers. Denk maar eens aan de zon. Zilver, denk aan de maan, daarentegen hoort bij de winter, met sneeuw, ijskristallen en zilvergrijze luchten.

Zilverkleurige jurk van Missoni. Photo courtesy of Missoni

En dan is er ook nog zoiets als zilver met een vleugje goud zoals we dat bij Sportmax zagen. Op de catwalk voor herfst winter 2023 2024 zagen we in het eerste deel van de show veel goud dat later overging in een warm soort zilver. Een soort seizoensovergang in de metallics, zou je kunnen zeggen.

Goud en een vleugje zilvergoud bij Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

Zilverkleurige broek mode must-have voor herfst 2023

De metallics in de mode gedragen zich dus voor een keertje geheel ‘zoals het heurt’. We zien de mode op dit moment al een aanloopje naar de winter nemen. Zoals we al zeiden, duiken er ook in het Nederlandse straatbeeld steeds meer zilverkleurige broeken op.

Hoewel je zilver met werkelijk alles kunt combineren, combineren we deze nieuwe mode must-have voor herfst winter 2023 2024 bij voorkeur met gedekte kleuren zoals zwart, wit, donkerblauw en natuurlijk grijs, een kleur die in het verlengde van dit metallic ligt.

Als we het over zilverkleurige broeken hebben, dan bedoelen we daarmee vooral materialen die eruit zien als zilverfolie uit je keukenla. In deze materialen gaan we ook andere kledingstukken zien, zoals rokken (zilverkleurige minirokken) en shorts. Dit zijn items om nu alvast de show mee te stelen.

Pailletten en zilvergrijs fluweel

Behalve hoogglans zilver komen we in de nieuwe mode collecties voor herfst en winter 2023 ook veel items tegen in zilverkleurige pailletten, zilverkleur maaswerk en – superchic – zilvergrijs fluweel. Ook deze kledingstukken combineer je voor een up-to-date mode look met gedekte, effen kleuren (zie ook de modekleuren voor herfst winter 2023 2024).

Zilvergroengrijs bij Fendi. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Hebben! Tot slot signaleren we nog een must-have dat vooral onder de jongeren razend populair aan het worden is: zilverkleurige (cowboy)boots. ’t Is maar dat je het weet :-)

