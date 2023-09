Kleurenpsychologie. Deze kleuren helpen je de herfst en winter door

Kleurenpsychologie

De herfst en winter, of het nu koud is of niet, kunnen ons vaak een verdrietig en leeg gevoel geven. De dagen zijn korter, het licht is niet meer wat het in de zomer is, de temperaturen… de regen… je snapt het al. Gelukkig is het mogelijk om deze negatieve effecten op onze stemming tegen te gaan en dat kunnen we doen door op een leuke manier een draai te geven aan veel aspecten van onze dagelijkse routine. Te beginnen met de kleuren die ons omringen, thuis, in onze kleding, op het werk. De zogenaamde kleurenpsychologie doet wonderen voor je humeur.

Het is algemeen bekend dat bepaalde kleurenpaletten in woninginrichting, kleding en make-up een positief effect kunnen hebben op de stemming. Hier lees je hoe je deze herfst en winter gebruik kunt maken van kleurenpsychologie om je energieker, lichter, optimistischer en positiever te voelen.

Omring jezelf met rustige, koele kleurtinten

De eenvoudige, koude schoonheid van de winter leent zich goed voor een minimalistisch, neutraal kleurenpalet. Tinten als ijswit, ijsblauw, leigrijs en gedempt taupe hebben een schone, verfrissende uitstraling. Ga voor dekens, kussens en muurdecoratie in deze koele tinten om een ontspannende sfeer te creëren, zoals in een spa. De serene eenvoud van deze kleuren kan helpen tot rust te komen en stress te verminderen.

Verf de muren in een ijsblauwe tint

Blauw is een kleur die gevoelens van rust en kalmte kan oproepen. Een muur verven in een bleekblauwe tint kan een kamer er meteen elegant en vooral ontspannend doen uitzien. Deze koele tint is perfect voor slaapkamers, kantoren of leeshoeken. Combineer je blauwe muren met meubels en accessoires in warmwit en neutrale houttinten om een evenwichtige winterse kleurenoase te creëren.

Een rijke wijnrode tint voor lippen of nagels

Geef je make-up een vleugje warme winterkleur met lippenstift, gloss of nagellak geïnspireerd op wijnrood. Pruimenrood en diep bordeauxrood zijn bij uitstek geschikt voor de winter. Breng een gedurfde wijnrode kleur aan op je lippen voor een onmiddellijke boost van zelfvertrouwen en een goed humeur. Lak je nagels in een ossenbloedrode of glühweintint voor een vleugje originaliteit.

Een ‘comfort’ modelook met bosbessenrood

Bosbessenrood is een typische winterkleur die warmte uitstraalt. Creëer een ‘comfort’ outfit in diepe roodtinten in combinatie met bruine tinten – chocoladebruin, reebruin, cognac. Speel met accessoires zoals sjaals of schoenen, waarbij je bosbessenrood afwisselt met andere typische winterkleuren. Deze tint is interessant en tegelijkertijd feestelijk. Draag bosbessenrood op dagen dat je weinig energie hebt of als je een te sombere wintergarderobe wilt opfleuren.

Romige rijke camelkleuren voor je huis

Verrijk je huis met warme room-, camel- en karameltinten. Doe een beroep op je styling talenten en speel met dekens, kussens, vloerkleden of stoffering in natuurlijke tinten om de kamer waar je de meeste tijd doorbrengt thuis gezellig en ontspannend te maken. Natuurlijke, rustgevende tinten bieden troost en zorgen voor een stabiele stemming. Nip van een warme chocolademelk omringd door room- en karamelkleuren voor een onmiddellijke injectie van welzijn.

Houd deze winter je humeur op peil door je omgeving aan te passen en rijker te maken met de kleurencombinaties die we in dit artikel hebben voorgesteld. De positieve psychologische effecten van kleur zullen niet lang op zich laten wachten.

