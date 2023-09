Haartrends voor winter 2023 2024 voor krullend haar. Foto Charlotte Mesman

Vaak wordt er gedacht dat krullen en slag in je haar je beperken bij het kiezen van je hair cut maar niets is minder waar. Als je krullen hebt, kun je net zo goed een shag kapsel of een pony (met krullen!) hebben als met steil haar. Dit zijn de haartrends voor winter 2023 2024 voor krullend haar.

Maximalism

Haartrends voor winter 2023 2024 voor krullend haar. Foto Charlotte Mesman

Heb je krullen, laat ze dan zien! Föhn je krullen niet weg en laat de steiltang er niet op los maar vergroot je krullen juist uit. Hoe meer krul en beweging des te beter. Er is maar een stijlregel die je in gedachten moet houden: krullen zijn alleen mooi als het mooie krullen zijn. Het sleutelwoord is dus: verzorging.

Krullen zijn van nature droog. Daarom is het belangrijk om je haar goed te hydrateren. Klik hier voor meer verzorgingstips voor krullend haar.

Volume

Haartrends voor winter 2023 2024 voor krullend haar. Foto Charlotte Mesman

Hoe meer volume hoe beter! Juist met krullen kun is het gemakkelijk om volume te creëren. Doe er iets mee. Stem het volume op je gezichtsvorm af. Heb je een lang gezicht, ga dan in de breedte. Heb je een rond gezicht, dan kan volume bovenop je hoofd wonderen doen.

Shag en laagjes

Shag met pony voor krullend haar. Foto Charlotte Mesman

Een krullende shag is één van de top haartrends voor herfst winter 2023 2024, compleet met laagjes en een pony. Ook hier hoef je geen moeite te doen om je weerbarstige haar in bedwang te houden. Omarm je krullen en vraag je kapper om de haarsnit erop af te stemmen. De hoofdregel is nog steeds: je textuur is je uitgangspunt.

Bob kapsels

Bob kapsels voor krullend haar winnen enorm aan populariteit. In het straatbeeld maar ook op de catwalks voor winter 2023 2024 komen we ze steeds meer tegen. En ze zijn supercute!

Korte kapsels

Kort kapsel met beweging. Foto Charlotte Mesman

Maar ook korte kapsels met krul zijn een trend. Houd je wel van een moderne snit, houd het haar in je nek dan iets langer zodat het eigenwijs van achter je nek tevoorschijn piept. Een soort haarmatje maar dan in versie 2.0.

Korean perm

Heb je van jezelf geen krullen of krullen die het net níet zijn, dan kun je denken aan een Korean perm. Deze haarstijl is afkomstig uit Zuid-Korea (of course!). Het zijn losse krullen, veel minder stijf dan die we van het traditionele permanent gewend zijn. Meestal worden deze krullen gezet met een techniek die ‘digital perm’ wordt genoemd.

