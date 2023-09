Krullen in de herfst. Verzorgingstips tegen pluishaar

De herfst mag dan (soms) gezellig en sfeervol zijn, het is bepaald geen zegen voor mensen met krullend haar. Wind, regen en sterk wisselende vochtigheidsniveaus (soms te veel vochtigheid, soms te weinig) lijken allemaal samen te spannen tegen krullen. Je gebruikelijke haarverzorging blijkt opeens niet voldoende meer. Maar vrees niet, lieve krulliefhebbers, want met de juiste verzorging kun je de problemen die de herfst – én winter – veroorzaakt gemakkelijk overwinnen. We hebben een aantal haarverzorgingstips voor je voor krullen in de herfst.

Het probleem met krullen in de herfst

Het is belangrijk om te begrijpen waarom je krullen klaarblijkelijk een probleem hebben tijdens met de herfst (en winter). Het koude weer kan krullend haar, dat op zich al droog is, nòg droger maken waardoor het gaat pluizen en zelfs kan breken. Gebrek aan vochtigheid in de lucht kan het haar beroven van zijn natuurlijke oliën, wat onregelmatige en weerbarstige krullen bevordert. Aan de andere kant kunnen regen en overmatige vochtigheid ervoor zorgen dat krullen hun vorm en definitie verliezen, waardoor je geliefde krullen veranderen in een soort… spinazie.

Haarverzorgingstips voor krullend haar

Gelukkig is er voor elk probleem een effectieve oplossing. Hier zijn onze haarverzorgingstips:

#1 Deep conditioners

Pamper je haar regelmatig met een deep conditioner. Dit is een masker dat je haar diep in je haar doordringt (dieper dan een gewone conditioner). Deep conditioners zijn een wondermiddel voor krullend haar, vooral tijdens de wintermaanden. Het is alsof je je haar een warme, voedende soep serveert op een ijskoude dag. Deep conditioners helpen het vocht in het haar te herstellen en vast te houden, gaan pluizig haar tegen en geven je krullen glans.

#2 Voedingsrijke oliën

Voeg voedende oliën toe aan je haarverzorgingsroutine. Avocado-, kokos-, jojoba- en arganolie zijn allemaal uitstekende keuzes. Ze zorgen niet alleen voor de nodige hydratatie, maar voeden ook het haar en de hoofdhuid, waardoor je krullen zacht en glanzend worden en er prachtig uitzien.

#3 Leave-in conditioner

Ook leave-in conditioners zijn in de herfst (en winter) de beste vriend van je krullen. Ze bieden een extra laagje bescherming en hydratatie aan je krullen, waardoor ze de hele dag gehydrateerd en gedefinieerd blijven.

#4 ‘Beschermende’ haarstijlen

Als het echt slecht weer is, bescherm je haar dan met een ‘beschermend’ kapsel. Kies voor kapsels zoals vlechten of knotten. Deze stijlen zijn niet alleen in de mode (check de haartrends voor herfst winter 2023 2024), maar zorgen er ook voor dat het minder wordt blootgesteld aan koude lucht, waardoor de schade beperkt blijft. Zodra de situatie verbetert, kun je je haar weer los dragen.

#5 Vermijd hete stylingapparaten

Hete stylingapparaten kunnen het haar beroven van zijn natuurlijke vochtigheid. Gebruik ze daarom best niet te veel tijdens de koude maanden. Als je ze toch moet gebruiken, vergeet dan niet om eerst een hittebeschermende spray te gebruiken om schade te beperken.

#6 Zijden of satijnen accessoires

Gebruik kussenslopen en haaraccessoires van zijde of satijn. In tegenstelling tot katoen verminderen ze wrijving en helpen ze haarbreuk voorkomen. Kies, als het even kan, ook voor een gladde sjaal die geen wrijving of klitten veroorzaakt.

#7 Regelmatig trimmen

Regelmatig bijpunten helpt om je krullen mooi en gezond te houden, om gespleten haarpunten te voorkomen en de haargroei te bevorderen.

#8 Drink voldoende en eet gezond

Vergeet niet dat schoonheid ook van binnenuit komt. Drink voldoende en eet gezond. Je haar heeft net als de rest van je lichaam de juiste voedingsstoffen nodig om mooi te blijven. Je bent wat je eet, en dat geldt ook voor je haar.

#9 Stress niet

Iedereen weet wat de impact van stress op je haar is. Stress is niet te voorkomen maar je kunt wel leren om er beter mee om te gaan. Zoek ontspanning, blijf er niet in hangen, mediteer of doe ademhalingsoefeningen.

Zoals je ziet, hoeven de herfst en winter geen ramp te zijn voor je krullende haar. Met onze tips kun je je krullen glanzend, gezond en in perfecte vorm houden.

