De rode haarkleur trends voor herfst winter 2023 2024, Foto Charlotte Mesman

Nog even en de bladeren aan de bomen zullen vlammend rood en goudachtig kleuren. De haarkleuren voor herfst winter 2023 2024 sluiten hier perfect bij aan. Rood haar is dé haarkleur voor 2023 en die trend bloeit deze herfst weer helemaal op. De rode haarkleurtrends voor herfst winter 2023 2024 zijn betoverend mooi. Er is voor iedereen wel een geschikte roodkleur te vinden.

Van aardbei en framboos naar Pippi Langkous rood

Het Vlaamse model Louise Robert ging van framboosrood haar naar koperrood. Foto Charlotte Mesman

Al sinds een paar jaar staat rood haar volop in de belangstelling. De roodtinten bewegen mee met de modes. Speelden we eerst met rozerode kleuren – aardbei, framboos, bosbes – dit jaar hebben warme koperkleurige roodtinten de overhand. Van bosvruchten naar Pippi Langkous rood, zou je kunnen zeggen. Of met andere woorden: de rode haarkleuren zijn (vele malen) warmer dan voorheen. Daardoor ogen ze ook natuurlijker en komen ze binnen ieders handbereik.

Rode haarkleur trends voor herfst winter 2023 2024

#1 Auburn rood. Auburn rood is een rijke mix van dieprood en warmbruin, net als de tinten van herfstbladeren. Deze subtiele maar dramatische tint past bij vrouwen met koele huidtinten en blauwe of groene ogen. Het is een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar een natuurlijke verandering van haarkleur maar dan wel met impact.

De rode haarkleur trends voor herfst winter 2023 2024, Foto Charlotte Mesman

#2 Chocoladerood. Deze warme, rijke roodtint is een perfecte mix van dieprood en bruin, waardoor het de ideale keuze is voor degenen die een subtieler rood willen. Het is een hartverwarmende tint die je lokken deze winter een pittig tintje geeft. Deze haarkleur is geschikt voor wie van zichzelf kastanjebruin haar heeft. Je kunt aan een ‘effen’ haarkleur denken maar ook met high lights spelen.

#3 Robijnrood. Robijnrood is een levendige en levendige tint waar je een statement mee maakt. Deze haarkleur is kouder dan de rest van de haarkleuren en komt daarmee (veel) minder natuurlijk over. Het is – zoals altijd – weer een kwestie van smaak. Goed om te weten; deze haarkleur doet blauwe en groene ogen goed uitkomen.

De rode haarkleur trends voor herfst winter 2023 2024, Foto Charlotte Mesman

#4 Koperrood. Deze lichte, goudrode tint is perfect voor degenen die de voorkeur geven aan een zachter, natuurlijker ogend rood. De gouden ondertonen voegen een stralende glans toe aan je teint, vooral in het winterlicht als de zon laag aan de hemel staat. Het is een kleur die bij uitstek geschikt is voor blondines die zich wel eens aan rood willen wagen.

De rode haarkleur trends voor herfst winter 2023 2024, Foto Charlotte Mesman

#5 Burgundy. Deze diepe, donkerrode haarkleur met paarsachtige ondertonen is een weelderige keuze voor de winter. De kleur is rijk en intens als fluweel en voegt een luxe uitstraling toe aan je stijl. Deze haarkleur is vooral geschikt voor wie van zichzelf donker haar heeft. Maar ook (juist) als je licht van huid en haar bent, kun je er een enorm statement mee maken!

Burgundy, een wat koudere roodtint die je ook heel donker kunt maken.

Wie staat rood haar?

Rood haar past bij iedereen maar het is van cruciaal belang om de juiste tint te kiezen. Lichtere roodtinten zoals koper zijn ideaal voor mensen met een lichte huidskleur, terwijl donkere tinten zoals bordeauxrood, we zeiden het al, heel mooi staan als je een donkere uitstraling hebt. Vergeet niet dat het niet alleen om je huidskleur gaat, maar ook om de kleur van je ogen én je persoonlijke smaak. Wat jij mooi vindt, gaat boven alles. Er is geen vuistregel die houdt.

De rode haarkleur trends voor herfst winter 2023 2024, Foto Charlotte Mesman

Zo houd je rood haar langer mooi

Rode haarkleuren mogen dan een blikvanger zijn, er zit ook een minpuntje aan. Ze vervagen sneller dan andere haarkleuren. Hier zijn een paar tips om je rode lokken glanzend en levendig te houden:

Rood haar en gebleekte wenkbrauwen. Foto Charlotte Mesman

1. Gebruik kleurveilige producten. Investeer in shampoos en conditioners die speciaal zijn ontworpen voor gekleurd haar. Er zijn tegenwoordig zelfs haarverzorgende producten speciaal voor rood haar. Ze helpen de kleur te behouden en te voorkomen dat deze vervaagt.

2. Vermijd hittestyling. Warmte kan je rode haarkleur beschadigen en dof maken. Als je de föhn of steiltang gebruikt, breng dan eerst een heat protector aan.

3. Regelmatige bijwerken. Besef dat rood haar high maintenance is. Een rode haarkleur moet regelmatig bijgewerkt worden. Overleg dit met je kapper (voordat je eraan begint).

4. Gebruik vochtinbrengende haarproducten. Zorg ervoor dat je haar niet uitdroogt. Pamper het met vochtinbrengende producten maar bescherm het ook tegen kou en uitdrogen. Droog haar ziet er dof uit en maakt je rode haarkleur vaag.

5. Bescherm je haar tegen de zon. Hoedje op als de zon schijnt! Ook in het najaar.

Bij rood haar draait het allemaal om het maken van een statement. Met deze populaire tinten en onderhoudstips ben je klaar om de herfst en winter 2023 2024 tegemoet te schitteren. Bekijk onze streetstyle foto’s en laat je inspireren.

