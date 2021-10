Haarkleurtrends winter 2021. Rood, roder, roodst! Durf jij zo’n rode haarkleur aan?

Haarkleurtrends winter 2021. Rood, roder, roodst! Model Louise Robert. Foto; ADVERSUS

Het begon allemaal met de vlammend rode haarlokken van Gigi Hadid. Het half-Nederlandse topmodel presenteerde zich op de catwalk van Versace voor winter 2021 2022 met felrode manen. Het was voorjaar 2021, zo ongeveer de hele wereld was in lockdown en daar was Gigi met haar rode haardos. Het was een wake-up call.

Haarkleurtrends winter 2021. Rood, roder, roodst! Op deze foto: Bella Thorne. Foto: Charlotte Mesman

Het was alsof Gigi wilde zeggen: ‘En nu is het genoeg geweest, laten we onze schouders eronder zetten en laten zien dat we zijn.‘ Als je jezelf krachtig presenteert, dan ga je je er ook naar voelen. Dat was precies wat we nodig hadden. En dat verklaart wellicht ook alle rode haardossen die we de afgelopen zomer en vooral ook tijdens de Fashion Weeks van september 2021 zagen.

Haarkleurtrends winter 2021. Rood, roder, roodst! Foto: Charlotte Mesman

Als de meestal vrij conservatieve modewereld eraan wil, dan hebben we met een échte trend te maken. Rood haar is (samen met grijs) dé top haarkleur voor winter 2021 2022. Er zien honderden, duizenden schakeringen rood en ze maken allemaal, stuk voor stuk, deel uit van de haarkleurtrends voor deze winter. Voor iedereen is er wel een geschikte roodkleur te vinden.

De vuistregel is: bij koele huidskleuren passen dieprode haarkleuren als pruimrood en burgundy (wijnrood); bij warme huidskleuren passen kleuren als mahonie en koperrood. Maar natuurlijk zijn dit maar vingerwijzingen.

Haarkleurtrends winter 2021. Update je kapsel met een überstijlvol dip dye kleurrandje. Foto: Charlotte Mesman

Verder ben je er met enkel de kleurnuance nog niet. Ook de kleurtechniek is belangrijk. Met een compacte, egale kleur maak je een enorm statement. Met highlights en dip dye effecten (bijvoorbeeld alleen je haarpunten) of misschien wel face framing (alleen de lokken rond je gezicht) bereik je subtieler effecten die bovendien minder snel uitgroei geven.

De tijden dat we onze kapper smeekten om vooral géén rood in onze haarkleur te doen (herken jij het?) zijn voorbij. Rood is hip, stoer, up-to-date. Volgens de haartrends voor winter 2021 2022 mag je roder dan rood zijn.

Haarkleurtrends winter 2021. Rood, roder, roodst! Model Louise Robert. Foto; Charlotte Mesman

Zo’n radicale kleurverandering van je haar levert ook spannende en vernieuwende combinaties met je kleding op. Wij zagen het Belgische model Louise Robert voor het eerst op de catwalk van de ressort 2022 collectie van Max Mara. Ze droeg een fuchsia top die prachtig bij haar kersenrode haar stond. We waren op slag verliefd! Om maar te zeggen: zo’n kleuromslag geeft nieuwe inspiratie!

