Modetrends winter 2021. De oversized blazer. Wat is in en wat is uit?

Modetrends winter 2021. De oversized blazer. Foto: Charlotte Mesman

Oversized blazers zijn overal, and here to stay. Ook volgens de modetrends voor herfst winter 2021 2022 dragen we onze blazers oversized, maar wel met een paar up-to-date stijl aanpassingen. We zetten de ins (en outs) voor je op een rijtje.

Kies de juiste maat voor je oversized blazer. Oversized betekent niet: een paar maten te groot.

Lange blazers zijn op dit moment de trend. De ideale lengte bedekt je billen geheel.

Modetrends winter 2021. De oversized blazer. Foto: Charlotte Mesman

Combineer oversized blazers met slank afkledende items om een ‘bulky’ silhouet te voorkomen.

Single breasted of double breasted? De keuze is aan jou. Het zijn beide klassiekers die je zowel casual als meer gekleed kunt dragen. De double breasted blazer heeft een hoger fashion gehalte. Je maakt er eerder een statement mee (als dat je bedoeling is).

Voor een hippe, casual look combineer je je oversized blazer met rechte of skinny jeans, sneakers, loafers of enkellaarsjes. Onder je blazer draag je een eenvoudig T-shirt, een slank afkledende trui of een crop top. Een andere hippe combinatie is een oversized blazer over een minirok of shorts.

Modetrends winter 2021. Minirokken. Onze stijltips. Actrice/model/zangeres Beatrice Vendramin bij Philosophy. Ph. Charlotte Mesman

Fashion truc: stroop de mouwen van je blazer op en laat de mouwen van je trui/crop top eronder uitkomen.

Modetrends winter 2021. De oversized blazer. Foto: Charlotte Mesman

Voor een pittige look combineer je je oversized blazer met een zwarte legging en zwarte laarzen, al dan niet met hakken. Voor de avond kies je een smoking model .

Welke kleur? Met klassieke kleuren ga je op safe. Donkerblauw is een grote favoriet volgens de modetrends voor herfst winter 2021 2022. Met een ruitenblazer maak je en statement. Houd de rest van je look rustig. Voor een up-to-date winterlook kies je blazer, broek en trui in dezelfde kleur.

Denk goed na hoe je je winterlook gaat afmaken. Met andere woorden: heb je een oversized jas die eventueel of de blazer kan? Kies de blazer eventueel wat minder fors in de schouders.

Modetrends winter 2021 2022: lange jurken. Zo dragen modemensen hun lange jurken. Foto: Charlotte Mesman

Oversized blazers. Uit of op z’n retour

Een oversized blazer over een lange jurk is (nog steeds) goed. Op deze manier geef je je jurk een stijlvolle touch mee. Let op: deze look schuift deze winter een beetje naar de achtergrond. Voor een update combineer je de oversized blazer met een lange kokerrok .

Op z'n retour zijn blazers die je als je jurk met blote benen en een ceintuur draagt (zoals we dat vorig jaar deden). Volgens de actuele modetrends dragen we lange (jas) blazers dit jaar wél met slank afkledende zwarte broeken met splitjes aan de zijkant en pumps of pittige laarsjes met hak.

Korte boxy blazers zoals we die vorig jaar op de catwalk zagen, hebben het eigenlijk nooit naar het straatbeeld gemaakt. Volgens ons gaan deze blazers het ook dit seizoen niet worden.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en doe mode inspiratie op voor jouw nieuwe winterlook.

