Het bobkapsel domineert de nieuwste kapseltrends voor herfst winter 2023 2024. Dit korte kapsel komt opnieuw als grote winnaar uit de bus. Het leuke is dat elk bobkapsel uniek is. Zoveel hoofden, zoveel bobkapsels. In deze halflange kapsels kun je al je creativiteit kwijt. Ze onderstrepen je persoonlijkheid en geven je een pittige uitstraling mee. We zochten een aantal spannende bobkapsels voor herfst winter 2023 2024 voor je uit.

Bobkapsels. Puur maatwerk

De bobkapsels voor herfst winter 2023 2024 zijn puur maatwerk. Foto Charlotte Mesman

Zegt de term ‘hair tailoring’ je iets? Betrek ‘m op het bobkapsel en je weet wat we bedoelen. Een bobkapsel is puur maatwerk.

Bobkapsels om je door te laten inspireren

We zochten een aantal spannende bobkapsels voor je uit. Zoals gezegd, zijn het maar voorbeelden. Neem ze als uitgangspunt voor jouw eigen persoonlijke bob.

Uitgangspunt: je textuur

Uitgangspunt voor jouw bobkapsel is de textuur van je haar. Heb je heel steil en sluik haar (iets wat je misschien altijd verfoeit hebt), dan is een grafische bob iets voor jou. Jij kunt als geen ander een bob met scherpe en moderne lijnen hebben.

Bobkapsel met beweeglijke haarpunten. Foto Charlotte Mesman

Heb je krul of slag ga je haar dan niet glad stylen (ook al is de neiging vaak groot) maar ga op zoek naar een kundige hair stylist voor een op maat gemaakt halflang kapseltje. Het kan heel leuk zijn om de haarpunten gelaagd te knippen zodat je de natuurlijke beweging van je haar versterkt. Je krijgt dan een heel schattig en speels kopje.

Schoonheidsfoutjes camoufleren

De bobkapsels voor herfst winter 2023 2024 zijn puur maatwerk. Foto Charlotte Mesman

De lengte van je bobkapsel zal afhangen van je gezichtsvorm maar ook van de schoonheidsfoutjes (we hebben ze allemaal!) die je wilt corrigeren. Is je kaaklijn niet meer zo strak, ga dan voor een lengte die er net over valt. Heb je een prominente neus ga dan voor een zijscheiding.

Pony

De bobkapsels voor herfst winter 2023 2024 zijn puur maatwerk. Foto Charlotte Mesman

Een truc voor een instant moderne look is de pony. Een korte rechte pony voegt altijd iets bijzonders toe maar is niet voor iedereen weggelegd. Ook een gerafelde pony die in het midden iets openvalt, oogt modern en is niet iets minder uitgesproken.

Fake it!

Fake bob :-) Foto Charlotte Mesman

Ben je (nog) niet klaar om de schaar in je lange manen te laten zetten, dan kun je altijd nog een bobje faken. De gemakkelijkste manier is om je haar in een col of hoog gesloten jurk of top te stoppen en het mooi te laten opbollen. Zo simpel is het!

Statement kleuren

Bobkapsel met korte achterkant en gekleurde haarpunten. Foto Charlotte Mesman

Als je onze kapselfoto’s bekijkt, zal je opvallen dat bobkapsel vaak gecombineerd worden met een sterke, effen kleur. Think chocoladebruin, koperrood. Op die manier komt je bobkapsel het mooist uit.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw kapsel voor herfst winter 2023 2024.

